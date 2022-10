Teil des Puzzles

Uwe Kraft/IMAGO Mario Götze feiert nach 3:1 Auswärtssieg in Gladbach mit den Frankfurter Schlachtenbummlern

Wer an Mario Götze denkt, hat wohl vor allem dieses eine Tor im Kopf. Es war der 13. Juli 2014, als die DFB-Auswahl im Finale der Weltmeisterschaft auf Argentinien traf. Das Spiel endete 1:0 für Deutschland. Torschütze: der damals erst 22jährige Götze. »Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi«, hatte ihm der damalige Bundestrainer Joachim Löw der Legende nach kurz vor seiner Einwechslung zugeraunt.

Besser zu sein als Lionel Messi, ein mehrfacher Weltfußballer, das hat Götze in seiner Karriere nur selten zustande gebracht. An dem nötigen Talent dazu mangelte es ihm wohl nicht. Götze sei ein »Einmal-im-Jahrhundert-Talent«, war sich Felix Magath sicher. »Als er noch bei uns gespielt hat, da gingen wir alle davon aus, dass Mario irgendwann der beste Spieler der Welt werden würde«, sagte Marcel Schmelzer über den ehemaligen Mitspieler bei Borussia Dortmund.

Messi oder Götze

Die Erwartungen, die der 17jährige Götze nach seinem Bundesligadebüt für Dortmund im November 2009 weckte, waren also keine geringen. Das hing wohl auch mit einer deutschen Sehnsucht zusammen, endlich über einen eigenen Superkicker im Lande der Kämpfer und Beißer zu verfügen. Nach dem Motto: Ihr habt Messi, aber wir haben Götze. Der Retter des deutschen Fußballs sollte er sein. Erwartungen und Sehnsüchte, die ein einzelner nach menschlichem Ermessen wohl kaum jemals erfüllen kann.

Nach eher schwierigen Zeiten bei Bayern München und einer nicht geglückten Rückkehr nach Dortmund– inklusive vieler Verletzungen und einer Stoffwechselerkrankung – ist Götze im Alter von 30 Jahren nun bei Eintracht Frankfurt gelandet. Zuvor hatte er zwecks Konsolidierung der Karriere einen (erfolgreichen) zweijährigen Zwischenstopp in den Niederlanden bei PSV Eindhoven eingelegt.

Es habe ihn gereizt bei der Eintracht, »vielleicht das fehlende Puzzleteil zu sein, um den nächsten Schritt zu machen«, so Götze Mitte Juli im Podcast der beiden Kroos-Brüder Toni und Felix. Frankfurt gewann in der vergangenen Saison überraschend die Europa League, spielt daher nun Champions League und gilt als die nächste aufstrebende Mannschaft in Deutschland.

Mit seiner Handlungsschnelligkeit, dem einzigartigen Gespür für die richtige Positionierung und den herausragenden Fähigkeiten bei der An- sowie Mitnahme des Balles ist Götze eine echte Verstärkung für die Eintracht. Ein Spieler, der auch auf Champions-League-Niveau immer noch den Unterschied ausmachen kann.

»Dieser weiträumige Blick, wenn der Gegner presst, und dann die Lösungen parat zu haben, das ist allerhöchste Kunst. Er ist jemand, der auch in Drucksituationen die Tiefe sieht und die Angriffe initiieren kann«, schwärmte Eintracht-Trainer Oliver Glasner nach Götzes Debüt beim 4:0-Erfolg über den 1. FC Magdeburg in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Seit Götzes erstem Auftritt im Trikot der Frankfurter sind nun bereits einige Wochen vergangen. Die Anfangsphase der Beziehung Eintracht Frankfurt und Mario Götze ist also vorüber. Und das Zwischenfazit fällt für beide Seiten durchaus positiv aus.

Götze ist fester Bestandteil einer Mannschaft, die mitunter attraktiven Offensivfußball spielt und bislang in der Bundesliga die zweitmeisten Tore erzielt hat. Das Angriffsquartett, bestehend aus Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrøm, Daichi Kamada und eben Götze, gehört aktuell zum besten, was die Liga zu bieten hat. Das Ergebnis ist dementsprechend: Frankfurt steht auf Platz vier der Tabelle, ist in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen und hat auch in der Champions League noch die Chance, die Gruppenphase zu überstehen.

Gute Laufwerte

Auf den ersten Blick hat Götze, mit zwei Toren und zwei Vorlagen in allen Wettbewerben zusammengenommen, nicht allzuviel dazu beigetragen. Doch wie so oft täuscht der erste Eindruck. Denn Götze hat sich zur Antriebsmaschine im Mittelfeld der Eintracht entwickelt. In der Statistik der sogenannten intensiven Läufe liegt Götze auf Platz zwei, bei den gelaufenen Kilometern immerhin auf Rang zwölf.

»Wahnsinn! Meine Laufwerte waren immer gut, aber dass sie so gut sind, hängt auch damit zusammen, dass ich zwei Jahre in Holland war und an meinem Fußball gearbeitet habe«, sagte Götze zuletzt in einem Interview mit der Sport-Bild.

Trotzdem ist es bei Götze auch in Frankfurt – wie eigentlich immer während seiner bisherigen Karriere – ein Spiel mit den Erwartungen. Wer einen Götze erwartet, der vier Gegenspieler auf dem Bierdeckel ausspielt und Tore am Fließband schießt, wird eher nicht zufrieden sein. Götze ist mittlerweile eben ein Fußballer, der das Spiel der eigenen Mannschaft am Laufen hält und in die richtigen Bahnen lenkt. Ein Spieler für die vielen kleinen und nicht für die seltenen großen Momente. Das fehlende Puzzleteil eben.