»Die verstärkte Repression dient der Einschüchterung«

LausitzNews/imago images/lausitznews.de Zum Schutz der Kohlebarone: Polizeikräfte im Einsatz gegen Blockadeaktionen von »Ende Gelände« (Jänschwalde, 30.11.2019)

Die Solidaritätsorganisation Rote Hilfe stellt derzeit vermehrt Repression gegen die Klimabewegung fest. Nach einer Blockade des Kohlekraftwerks Jänschwalde in Südbrandenburg müssen drei politisch Aktive gegenwärtig eine zweimonatige Untersuchungshaft absitzen. Wie kann das sein?

Der deutsche Staat reagiert zunehmend empfindlich auf Klimaproteste, insbesondere wenn Betriebsabläufe von Konzernen blockiert werden. Das gilt etwa im Fall von großen Aktionen von »Ende Gelände« und auch bei kleineren, sehr effektiven Blockaden wie im Braunkohlekraftwerk Jänschwalde. Im Windschatten des Ukraine-Kriegs hat sich die Lage verschärft. Die Bundesregierung ignoriert selbst minimale Klimaschutzabkommen und setzt zunehmend auf überkommene Energiequellen wie fossile Brennstoffe und Atomenergie. Folglich versuchen Polizei und Justiz verstärkt, an einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten Exempel zu statuieren. Wie so oft ist auch im Fall Jänschwalde der Grund für die außergewöhnlich lange Untersuchungshaft, dass die drei an der Blockade Beteiligten ihre Personalien nicht bekanntgeben. Es handelt sich faktisch um eine Art Erzwingungshaft, um die Identität zu klären. Das musste auch die Waldbesetzerin »Ella« erleben, die im Winter 2020 gegen den Autobahnbau und das Abholzen des Dannenröder Waldes in Hessen protestierte.

Gibt es weitere Schikanen?

Bei Räumungen von Blockaden wie in Jänschwalde wird oft brutale Polizeigewalt angewandt. Dort Festgenommene wurden auf der Polizeiwache mit Schlafentzug drangsaliert. Man ließ nachts das Licht an, führte sogenannte Lebendkontrollen wie bei Suizidgefährdeten durch. Im Viertelstundentakt wurde geweckt. Obgleich das Essen nur von Beilagen zu Mangelerscheinungen führen kann, wird den drei Gefangenen in den brandenburgischen Untersuchungsgefängnissen in Luckau-Duben und Cottbus-Dissenchen vegane Ernährung verweigert. Selbst in den Alltag von Personen, deren Meldeadresse bekannt war, griffen die Behörden ein. Ihnen wurde auferlegt, sich regelmäßig bei der Polizei melden zu müssen.

Auch gegen Abgeordnete laufen Prozesse, etwa wegen der Proteste von »Ende Gelände« im November 2019 auf dem sächsischen Tagebau »Vereinigtes Schleenhain«. So musste sich die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel von der Linkspartei am 13. Oktober vorm Amtsgericht Borna verantworten. Aus welchem Grund?

Sie war gemeinsam mit ihrem Fraktionskollegen Marco Böhme zur parlamentarischen Beobachtung bei der Aktion vor Ort: um unrechtmäßige Einsätze oder Grundrechtsverstöße der Polizei zu dokumentieren. Das Urteil in ihrem Fall von 15 Tagessätzen à 150 Euro ist ein doppelter Skandal: Der Landtag hatte im Vorfeld ihre parlamentarische Immunität aufgehoben, damit es zum Verfahren kommen konnte. Alles im Interesse einer rückständigen Energiepolitik. Sie legte Rechtsmittel gegen das Urteil ein.

Wie Nagel wird auch der »Ende Gelände«-Sprecherin Sina Reisch vorgeworfen, Hausfriedensbruch unterstützt zu haben. Sie muss sich am kommenden Freitag einem Verfahren stellen, obgleich sie an Aktionen gar nicht beteiligt war. Ihre Aufgabe war es, die Presse mit Informationen zu versorgen. Juristisch ist sowieso umstritten, inwiefern ein nicht umfriedetes Gelände überhaupt die Möglichkeit bietet, den Hausfrieden zu brechen. All das dient zur Einschüchterung.

Welche Repression erfahren Journalisten im Zuge dieser Proteste?

Teilweise gewaltsames Behindern der Arbeit von Journalistinnen und Fotografen durch die Polizei ist zunehmend bei linken Protesten zu beobachten. Sie werden geschlagen oder beleidigt; müssen sich Sprüche anhören wie »Hier endet die Pressefreiheit«. Der Presseausweis hat zunehmend Wert verloren. Einige, die bei Aktionen von »Ende Gelände« recherchierten und darüber berichteten, zerrt man in Leipzig wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht. Die Pressefreiheit nicht mehr anzuerkennen, ist ebenso grundgesetzwidrig, wie die parlamentarische Beobachtung zu verhindern.