Deutsche Wirtschaft schrumpft

Berlin. Das Bruttoinlandsprodukt in der Bundesrepublik dürfte bereits im dritten Quartal gesunken sein, um 0,2 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Vierteljahr. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage hervor, die die Nachrichtenagentur Reuters unter Volkswirten von 21 Banken durchführte. Es wäre der erste Rückgang seit Anfang 2021. Im Frühjahr war noch ein geringes Wachstum von 0,1 Prozent verzeichnet worden. Bei zwei negativen Quartalen in Folge wird von Rezession gesprochen. Eine solche wird Ökonomen zufolge nun immer wahrscheinlicher: Für das letzte Quartal des Jahres ist ebenfalls ein Rückgang zu erwarten. (Reuters/jW)