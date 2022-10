Greenwashingklage gegen DWS

Frankfurt. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat Deutschlands größte Fondsgesellschaft DWS wegen Greenwashings verklagt. Die Klage, die am 26. September beim Landgericht Frankfurt eingereicht wurde, laute auf »irreführende Werbung für angeblich nachhaltige Geldanlagen«, teilte die Organisation am Montag mit. »Bei Finanzprodukten ist Greenwashing an der Tagesordnung.« Die zur Deutschen Bank gehörende Fondsgesellschaft habe den Eindruck erweckt, Anleger würden bei ihr nicht in Unternehmen aus der Kohle- oder Rüstungsindus­trie investieren. Nach Ansicht der Organisation sei das Irreführung. (Reuters/jW)