Bundeswehr: Inspekteure in Estland

Tallinn. Die Inspekteure der deutschen Luftwaffe und Marine, Generalleutnant Ingo Gerhartz und Vizeadmiral Jan Christian Kaack, sind am Montag zu einem gemeinsamen Besuch in Estland eingetroffen. Die Befehlshaber der Teilstreitkräfte der Bundeswehr wollten sich nach offiziellen Angaben auf dem Militärflughafen Ämari und in der Hauptstadt Tallinn ein Bild von der Übung »Baltic Tiger 2022« machen. Bei dem Manöver üben spezialisierte Kräfte von Luftwaffe und Marine dem Vernehmen nach den Schutz von kritischer Infrastruktur in Estland. Das knapp einmonatige Manöver war nach dem russischen Angriff auf die Ukraine angesetzt worden. (dpa/jW)