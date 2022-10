Kein Warmwasser

IMAGO/NurPhoto

In Athen sind am Montag erneut Studenten gegen die rechte Regierung auf die Straßen gegangen. Im Zentrum der griechischen Hauptstadt demonstrierten sie gegen die massenhafte Stationierung von paramilitärischen Polizeieinheiten an den Universitäten, wie lokale Medien meldeten. Die Proteste richteten sich zudem gegen die schlechten Lebensbedingungen in den Studentenunterkünften. Laut Medienberichten waren die Bewohner zuvor informiert worden, dass es wegen Kürzungen bei den Energieausgaben zu einem Mangel an Warmwasser kommen werde. (jW)