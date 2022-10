Chinas Wirtschaft mit stärkerem Wachstum

Beijing. Stärker als erwartet hat sich die Wirtschaft Chinas im dritten Quartal entwickelt, teilte das Amt für Statistik am Montag in Beijing mit. Nach lediglich 0,4 Prozent im zweiten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt im dritten um 3,9 Prozent zugelegt. Staats- und Parteichef Xi Jinping betonte nach Abschluss des 20. Parteitags, dass die chinesische Wirtschaft »widerstandsfähig« sei. »China kann sich nicht isoliert von der Welt entwickeln«, erklärte er dazu. Die insgesamt schwächere globale Nachfrage hatte das chinesische Exportwachstum gebremst. Die Ausfuhren im September legten mit 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eher verhalten zu, wie der chinesische Zoll am Montag bestätigte. Der Handel mit der Bundesrepublik ging um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück. (dpa/jW)