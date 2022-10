Ab 2023 wird zurückgesendet

ZUMA Press/imago »Wer die Medien kontrolliert, kontrolliert den Verstand«: Kurt Vonnegut Jr. (11.11.1922–11.4.2007)

Die Programme der Deutschlandradios sind militarisiert worden, demokratisch. Bei der Wahl zum Themenschwerpunkt im kommenden Jahr, der sogenannten »Deutschlandfunk-Denkfabrik«, hat sich die »wehrhafte Demokratie« durchgesetzt. Warum? Weil der Krieg in der Ukraine die Frage »nach unserer Verteidigungsfähigkeit« neu gestellt habe, heißt es in einer Pressemitteilung der neuen deutschen Rundfunkkompanie vom 13. Oktober. Teilgenommen hatten die Hörer in Divisionsstärke (38.000). Noch beschäftigt sich die »Denkfabrik« mit dem Thema »Von der Hand in den Mund – wenn Arbeit kaum zum Leben reicht«, aber Armut ist seit der »Zeitenwende« Schnee von gestern beziehungsweise für viele eh unausweichlich. Also scheiß drauf. Und wenn es morgen nicht mehr für die Butter reicht, werden sie uns Kanonen aufs Brot schmieren.

Um Armut und Klassengegensätze geht es auch in einigen der Programme der nächsten sieben Tage, die wir hier undemokratisch vorschlagen, aber zuerst spielt die Musik: HR 2 Kultur überträgt von Mittwoch bis Samstag jeden Abend live Konzerte vom 53. Deutschen Jazzfestival Frankfurt. Mittwoch: »HR-Bigband mit Julia Hülsmann, Quest«, Donnerstag: »Ingrid-Laubrock-Quartet, Lakecia Benjamin«, Freitag: »Chords on End – Frankfurt Sound Revisited mit Manfred Bründl«, Samstag: »HR-Bigband featuring Marius Neset, Isaiah Collier and The Chosen Few, Rabih-Abou-Khalil-Group und Elina Duni« (jeweils ab 19 Uhr). Zum hundertsten Geburtstag des US-amerikanischen Schriftstellers Kurt Vonnegut am 11. November beginnt MDR Kultur am Mittwoch mit einer zehnteiligen Lesung aus seinem Roman »Galapagos« (MDR 2002, Mi., 9 und 19 Uhr). SWR 2 gedenkt desselben Dichters am Sonntag mit einem Hörspiel in zwei Folgen nach seinem bekanntesten Roman »Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug« (SWR 2018, So., 18.20 Uhr).

Die Journalistin und ehemalige Unternehmensberaterin Marlen Hobrack hat mit »Klassenbeste«, einem Buch über ihre Kindheit in einer Arbeiterfamilie, auf sich aufmerksam gemacht, in der »Lesezeit« liest sie daraus (Mi., 20.20 Uhr, DLF). Auch Ö 1 bringt eine Lesung aus Hobracks Buch, das zeige, »dass jede identitätspolitische Debatte im Kern eine Klassenfrage ist« (Fr., 11.05 Uhr). Die USA als dienstälteste Demokratie der Welt hängen hirntot an porösen Schläuchen, um ein Bonmot Macrons zu entlehnen. Hinweise darauf enthält das Feature »Die Dirty Tricks der Demokratie – Wahlmanipulation in den USA« von Tom Schimmeck (DLF/SWR/WDR 2022, Fr., 15.05 Uhr, SWR 2 und So., 13.04 und 20.04 Uhr, WDR 5). Prachtvoll vertontes unendliches Liebesleid verspricht das »Opernkonzert« am Samstag abend: »Fedora« von Umberto Giordano, Aufzeichnung aus der Mailänder Scala vom 15. Oktober (Sa., 19.03 Uhr, NDR Kultur).

Als Kinderhörspiel drängt sich das Stück »Schwarze Häuser« von Sabine Ludwig auf. Drei Mädchen verbringen darin sechs überhaupt nicht idyllische Wochen in einem Erholungsheim auf einer Nordseeinsel (WDR 2022, Sa., 19.04 Uhr und So., 7.04 Uhr, WDR 5). In »Die Scham« nach dem gleichnamigen Werk der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux geht es um alptraumatische Erinnerungen aus einer Kindheit in der französischen Provinz (DLF Kultur 2021, So., 18.30 Uhr). Schließlich untersucht das Feature »Ersatzfreiheitsstrafe – wenn Schwarzfahrer im Gefängnis landen«, wer die Schwarzfahrer überhaupt sind: Arme. Immer. Und was der Aktivist Arne Semsrott dagegen unternimmt (Mo., 15.05 Uhr, SWR 2).