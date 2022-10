Lübeck: Ex-Mitglied der Berufsvereinigung der Polizei verurteilt

Foto: Frank Molter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Langes Gesicht: Mitglied der Berufsvereinigung der Polizei hat Polizeiinterna weitergegeben und wurde erwischt (Lübeck, 19.10.2022)

Lübeck. Ein früheres Mitglied der Berufsvereinigung der Polizei aus Schleswig-Holstein ist wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen vom Landgericht Lübeck zu einer Geldstrafe von 13.200 Euro verurteilt worden. Die zuständige Kammer sah es nach Angaben eines Gerichtssprechers am Mittwoch als erwiesen an, dass der Polizeibeamte das Dienst- und Privatgeheimnis verletzt hatte, indem er per Messengerdienst interne Informationen an einen befreundeten Journalisten weitergab. Laut Anklageschrift handelte es sich um Informationen zu Ermittlungen, laufenden Einsätzen sowie zu Personalangelegenheiten. (AFP/jW)