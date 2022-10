Bonus statt Lohn

imago images/brennweiteffm Vor dem Hintergrund einer Inflation von zehn Prozent bedeutet das Sana-Angebot Reallohnverlust

Einmalzahlungen sind bei Unternehmen ein beliebtes Mittel, um dauerhafte sozialversicherungspflichtige Lohnerhöhungen zu umgehen. Indem der Staat steuerfinanzierte Boni für besondere Leistungen gewährt, entlastet er Konzerne im Grunde zusätzlich. Die Sana-Kliniken, mit denen Verdi derzeit um höhere Löhne für zehntausend nichtärztliche Beschäftigte verhandelt, wollen nun beides miteinander verrechnen und als Lohnerhöhung verkaufen.

Erst habe das Unternehmen nur Pflegekräften im Jahr 2023 mehr Geld geben wollen. Dieses »Angebot« hat Sana nach Protesten Ende September zurückgezogen, wie Verdi am Mittwoch erklärte. Nun soll die angebotene Einmalzahlung von 4.500 Euro nur noch denjenigen voll zugute kommen, die keinen staatlichen Pflegebonus erhalten. Für eine Fachkrankenpflegerin, die den Bonus erhalten hat, blieben von der Einmalzahlung am Ende nur noch 1.200 Euro übrig. Was für Verdi ein neuerlicher Spaltungsversuch, ist für Sana »ein ganz wichtiger Schritt zur Wahrung des Betriebsfriedens«, wie Unternehmenssprecher Volker Knauer am Mittwoch gegenüber jW mitteilte. »Mit unserem Angebot gleichen wir (…) die gesetzlich verankerte Ungleichbehandlung beim Pflegebonus aus.«

Sana bietet den Beschäftigten 16 Monate ohne dauerhafte Lohnerhöhung, anschließend acht Prozent in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Bei einer Inflation von aktuell zehn Prozent, bedeutet das einen Reallohnverlust.

Verdi fordert für die Beschäftigten der 20 Sana-Kliniken, in denen der Konzerntarifvertrag gilt, hingegen einen Sockelbetrag von 150 Euro monatlich und zusätzlich acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Azubis monatlich 100 Euro mehr. Den Sockelbetrag, von dem insbesondere untere Entgeltgruppen profitieren würden, lehnt der Konzern ab. Ebenso eine Zulage für langjährig im Konzern Beschäftigte, wie aus einer Verdi-Mitteilung an die Kollegen hervorgeht, die jW vorliegt.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde diesen Donnerstag gab es deshalb an allen betroffenen Standorten Aktionen und vielerorts – wie in Nürnberg, Hof, Borna, Zwenkau und Pegnitz – auch Streiks. In Berlin sind am Mittwoch und Donnerstag von etwa 1.000 nichtärztlichen Beschäftigten 250 im Ausstand. Die Gehälter bei Sana liegen immer noch zehn Prozent unter dem Niveau des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes, nach dem z. B. an den Berliner Kliniken Charité und Vivantes gezahlt wird, sagte Verdi-Sekretärin Janine Balder am Mittwoch im Gespräch mit jW. Hinzu kommen die Entlastungstarifverträge, die Verdi im letzten Jahr mit den beiden Krankenhauskonzernen abgeschlossen hat. Gute Gründe, die Stelle zu wechseln: Immer mehr Beschäftigte in Berlin wendeten Sana bereits den Rücken zu, so Balder. Offene Stellen würden aktuell mit Auszubildenden besetzt, die nur zusätzlich geführt werden dürften. Und mit Leasingkräften.

Der Krankenhausleitung in Berlin, davon ist Balder überzeugt, würde ein guter Abschluss daher helfen. Aber insbesondere für einen kommerziellen Klinikbetreiber sind Krankheiten zunächst einmal ein Hebel, um Gewinn zu generieren. Und der lag im letzten Jahr bei 67,1 Millionen Euro, bei einem Umsatz von drei Milliarden Euro. Für den Konzern würden die Forderungen von Verdi, würde er sie erfüllen, einen zusätzlichen »hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag« bedeuten, wie Sana-Sprecher Knauer sagte. »Zwei Drittel der betroffenen Sana-Kliniken wären damit defizitär.« Verdi-Sekretärin Balder hatte Mühe, diese Aussage ernst zu nehmen. »Solange der Konzern Aktionäre bedienen kann und Menschen noch mit Krankheit reich gemacht werden«, könne Sana nicht defizitär sein.

ie Beschäftigten werden bisher am Erfolg beteiligt. Aber damit soll nun Schluss sein. Verdi will weg von der unsicheren und intransparenten Gewinnbeteiligung. Statt dessen wollen die Beschäftigten ein wertschätzendes planbares 13. Monatsgehalt, sagte Balder.