Bundesbank warnt vor baldiger Rezession

Frankfurt am Main. Ein Konjunktureinbruch in Deutschland wird nach Einschätzung der Bundesbank wahrscheinlicher. »Die anhaltend hohe Inflation und die Unsicherheit über die Energieversorgung und ihre Kosten belasten die deutsche Wirtschaft deutlich«, schreibt die Bundesbank in ihrem »Monatsbericht Oktober«, der am Freitag veröffentlicht wurde: »Die Wirtschaft dürfte sich an der Schwelle zu einer Rezession befinden.« (dpa/jW)