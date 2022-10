ZUMA Press/imago/Montage jW

Unblock Cuba

Zu jW vom 21.10.: »›Hier ergibt sich niemand!‹«

Sag mir, wie du zum Wirtschaftskrieg gegen Kuba stehst! … Ich sag’ dir, wer du bist. – In Zeiten des Ukraine-Krieges und Corona sind andere politische Themen in den Hintergrund gerückt. Zu ihnen zählt auch das Handelsembargo, das die USA 1961 gegen das revolutionäre, sozialistische Kuba verhängten.

Immer wieder wird auf internationaler Ebene gefordert, die inzwischen 61 Jahre dauernden Beschränkungen aufzuheben, auch deshalb, weil sie das kubanische Volk erheblich in seinen Lebensbedingungen einschränken. Doch ungeachtet solcher Kritik sind die Vereinigten Staaten und die internationalen Helfer nicht bereit, diesen Wirtschafts-, Medien- und Finanzkrieg aufzuheben!

Im November steht die Aufhebung des Embargos erneut auf der Tagesordnung der UN-Vollversammlung. Bislang sprach sich dort immer wieder eine große Mehrheit der Staaten für diese Forderung aus, zumal sich Kuba durch seine Unterstützung für Länder der sogenannten dritten Welt, vor allem auf dem Gebiet der Medizin, große Anerkennung erworben hat. Längst ist es an der Zeit, dass die USA Abschied von solchen restriktiven Maßnahmen nehmen und den Weg der Annäherung an den karibischen Nachbarstaat bestreiten!

Volkmar Allers, per E-Mail

Geheimdienstlich definiert

Zu jW vom 18.10.: »Das stinkt zum Himmel«

Das von Sahra Wagenknecht an die Regierung gerichtete Auskunftsersuchen über die bisherigen Ermittlungsergebnisse zu den Nord-Stream-Sabotageakten wurde abgelehnt. Aus Erwägungen, die im offiziellen Regierungssprech neblich-raunend als das »Staatswohl« betreffend zu strengster Geheimhaltung nötigen. Die Anfrage der Parlamentarierin lag zweifellos auch im Interesse der vielen im kommenden Winter zum Frieren für die westlich-freiheitliche Demokratie verurteilten Normalbürgerinnen und -bürger. Sie hätten auch durchaus gern gewusst, wer ihnen die Hoffnung auf eine letztendlich vielleicht doch noch vernünftige Lösung in Gestalt einer Wiedernutzung der Ostseepipeline vermasselt hat. Das Wohl einer die finanziellen Ressourcen von Otto Normalverbraucher nicht gefährdenden warmen Wohnung hat ganz staatstragend gefälligst hinter dem »Staatswohl« (im Duden undefiniert) zurückzutreten. Die Definitionsmacht hinter letzterem obliegt somit offenkundig allein den Geheimdiensten. Übrigens gilt das keineswegs nur für Deutschland.

Ganz ähnlich läuft es in Schweden und Dänemark. Über ihre etwa dreiwöchigen Untersuchungsergebnisse am Ort der gesprengten Rohrleitungen in ihren Wirtschaftszonen haben sie ebenfalls auf Geheiß ihrer Regierungen – mit Verweis auf geheimdienstliche Gebote – strengstes Schweigen verordnet. Die Bitte der Moskauer Generalstaatsanwaltschaft (immerhin ist Russland mehrheitlicher Milliardeninvestor und Eigentümer der sabotierten Leitungen) um Beteiligung an den Untersuchungen vor Ort oder wenigstens um Übermittlung von Ermittlungsergebnissen wurden brüsk abgeschlagen. Dafür wurde umgehend lancierten Spekulationen, Putin selber habe die Leitungen gesprengt, in den Massenmedien zunächst kaum widersprochen.

Zurück zum Problem des »Staatswohls«: Die alte Frage »Wem nützt das?« bleibt uneingeschränkt aktuell. Zumal die Absicht, Nord Stream 2 unbrauchbar zu machen, im Februar vom Präsidenten eines der heutigen Flüssigerdgas- und Frackinggaslieferanten mit enormer Profitmarge angekündigt worden war. Das »Staatswohl« (nicht nur der Bundesrepublik allein) – für den Fall eines offiziellen Eingeständnisses vom konkreten Wissen, wie US-amerikanische Wirtschaftsinteressen in Sachen Nord Stream praktisch umgesetzt wurden, scheint in der Tat gefährdet. Die reuevoll beklagte Abhängigkeit von der heute boykottierten billigen russischen Erdgas- und Erdölversorgung geht nunmehr in eine zunehmend teurere US-amerikanische über. Scheitert der Geheimnisschutz der diskreten Dienste in dieser Frage, wird das »Staatswohl« für die Vasallenländer der USA ungemütlicher.

Gregor Putensen, Greifswald

Einseitig …

Zu jW vom 19.10.: »30 Prozent zerstört«

Ein typisch russlandkritischer Artikel von Lauterbach, der die Folgen des aufgezwungenen Krieges für die Ukraine kritisiert. Gleichermaßen kritische Äußerungen über die Angriffe auf russisches Staatsgebiet durch die ukrainische Armee und die Folgen für die Opfer sucht man dagegen vergeblich. Ausgewogenheit sollte im Zentrum von gutem Journalismus stehen. Diese ist bei Lauterbach oftmals nicht zu erkennen. Ansonsten stellt man sich auf eine Stufe mit den hiesigen Medien, die ihre Funktion, objektiv zu informieren, längst begraben haben und zum Sprachrohr derjenigen verkommen sind, die letztendlich hinter dem Anheizen des Konfliktes stecken.

Erich Rainer Kral, Potsdam

… oder objektiv?

Zu jW vom 19.10.: »30 Prozent zerstört«

Lieber Erich Rainer Kral, man kann Russlands Kriegführung gegenüber durchaus kritisch oder skeptisch sein, ohne gleich in den Verdacht kommen zu müssen, im Chor des NATO-Mainstreams mitsingen zu wollen. Unbestritten besteht dieser Krieg nicht nur aus Siegen und den ihnen vorangehenden genialen Planungen, sondern auch aus Fehlkalkulationen und Niederlagen. Unbenommen bleibt, dass Reinhard Lauterbach den Sieg in dieser Auseinandersetzung nicht denjenigen wünscht, die diesen Krieg herbeigeführt und provoziert haben: den USA und der NATO. Ein solcher Sieg wäre eine Katastrophe, nicht nur für Russland. Er wäre eine für uns alle. Denn darum geht es eigentlich in der Ukraine: uns allen zu beweisen, dass niemand auf der Welt die Kraft hat, den USA und ihren Absichten zu widerstehen.

Joachim Seider, Berlin