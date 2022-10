Im Nieselregen

Sebastian Gollnow/dpa »Du siehst hoch; du siehst ›Wolken‹. / Es sind dieselben, die in dem Wort Wolken sind«, Rolf Dieter Brinkmann, »Wolken«

Ei der Daus, das war sie, die drölfzigste Buchmesse im westdeutschen der beiden Frankfurts. Es wurde gelacht, geweint und ordentlich Piccolos gepichelt, um noch mehr lachen und weniger weinen zu müssen. Man lässt sich die Krise des deutschen Buchhandels durchaus anmerken.

Ich kannte grundsätzlich Messen bis dato nur vom Auf- und Abbau, das Dazwischen hatte sich mir verschlossen, aber dann kam Frankfurt. Hier also meine Entjungferung. Der Stand der jW war in Halle 3.1 in einer Ecke mit Esoterikverlagen, allerlei Religionskaspern und der Deutschen Bundesbank von den Veranstaltern pfiffig plaziert: in der Sache getrennt, aber vereint stehen und den Vorbeilaufenden bedrucktes Papier für lau anbieten.

Dafür patrouillierte ordentlich was an Polizei, die auch kein Probeabo haben wollte. Es lässt sich trotzdem gut klauen, sagen mir namenlose Besucherinnen. Sie empfehlen vor allem die Halle untendrunter, und man fragt sich, wie heftig es Rowohlt, Reclam und Co. getroffen haben mag.

»Ich bin auf dieser Buchmesse auch nicht sicher«, sagte Reemtsma-Erbin und Bundeskanzlerin in spe, Luisa Neubauer (Bündnis 90/Die Grünen), am Freitag gegenüber der »Hessenschau«. Grund: die am Arsch der Heide stehenden Buden der rechten Postille Junge Freiheit und der politisch ähnlich einzuordnenden Verlage »Gerhard Hess« und »Karolinger«. Neubauers Parteikollegin, die Frankfurter Stadtverordnete Mirrianne Mahn, forderte wegen der Entscheidung, den Rechten Platz auf der Messe einzuräumen, sogar den Rücktritt von Messedirektor Juergen Boos.

Sicher ist man auch nicht vor den Einfällen, die das Business-to-Business-Event so schwer erträglich machen: Am Stand der Frankfurter Rundschau sind die Exprofibolzer Marco Bode und Philipp Lahm zum Gespräch geladen. Die dürfen auch Bücher schreiben? Man fragt sich, wie es nur dazu kommen konnte, dass die Branche in so schwere Zeiten geraten ist. Vorbei an den Ständen, wo die Verlage mit den Agentinnen schnacken und im Eiltempo neue Manuskripte gepitcht werden, wird man so weise wie all jene, die das gedruckte Buch des Baums und des Platzmangels im Tiny House wegen abschaffen wollen. Gibt es doch alles mittlerweile digital. Stimmt. Das ganze Scharwenzeln, die Pflege der Augenringe und die absurd teuren Standkosten kann man sich auch sparen, es gibt ja Telefone. Aber die Tradition, die Selbstvergewisserung, das Gefühl bei der Sache, das Leiden, das Miteinander!

Tradition hilft auch nicht weiter, wenn man kurz vor der Pleite steht. So mancher Verleger tritt zum Luftholen raus, aber Frankfurt ist dauergrau, und es regnet permanent. Dann treffen ein paar Spritzer die Verlegerschultern, eine Träne auf der Wange lässt sich nicht von einem Tropfen Himmelswasser scheiden. Der Verleger zitiert im Geiste Trapperin Haiyti: »Wolken sind tief gelegt / Ich will dich wiedersehen / Mich tröstet der Nieselregen / Was für ein mieses Leben.«

Der polnische Pressekollege, der schon mit Schlagseite zum Cuba-­Libre-Empfang der jW kommt, macht es richtig: Jeden Schluck, den er aus dem Glas nimmt, legt er sofort direkt aus der Rumflasche nach.

Am frühen Freitag abend leert sich die Halle rapide, man sieht noch ein paar Schreibschulalumnis herumirren auf der Suche nach dem idealen Aufmacher für ihren Gonzoartikel, den sie über das Event verfassen wollen. Sonst kommen auch schon die Kolleginnen mit den Reinigungsgeräten.

So gestimmt und mit der festen Überzeugung, Thorsten Fiedlers bei Mainbook erschienenen neuen »Offenbach-Krimi« mit dem Titel »Haftbefehl« zu lesen, um nicht im Azzlackduden unter »Hurensohn« das eigene Bild vorzufinden, geht es zur Party der Titanic, die irgendwo in Frankfurt-Sachsenhausen, aber nicht mehr im alten Ruderclub stattfindet. Zwischenhalt gentrifizierte Gyrosbude. Tageszeitungsredakteure, stellt man fest, verlieren recht viel Speichel, wenn sie beim Essen reden. Na ja, sie schreiben ja auch sonst auf, was sie zu sagen haben. Überhaupt: Wo bekommen Menschen, die lesen, eigentlich die ganzen Sozialkompetenzen her? Steht das irgendwo drin?

Auf der Titanic ihrer Party wird nicht getanzt, statt dessen hält man sich am Hellen fest und stupst die Hornbrille zurück an die Nasenwurzel. Als aber die Tanzfläche doch etwas mit wackelnden Menschen versehen ist, ist es schon spät, irgendwer muss diesen Bericht hier ja schreiben. Außerdem will ich vermeiden, beim Abbau zu helfen. Also geht es raus in den Nieselregen, heim, auf die Couch des Frankfurter Genossen.

Fazit: Die Buchmesse ist eine Streckbank, in die man sich freiwillig spannen lässt. Raus kommt nichts, es tut nur weh, und alles zieht sich. Trotzdem sieben von zehn, weil das Leiden dort ist echt.