Letzte freie Lichtung

YAY Images/IMAGO »Es kommen härtere Tage. / Die auf Widerruf gestundete Zeit / wird sichtbar am Horizont«, Ingeborg Bachmann, »Die gestundete Zeit«

Dieses Lyrikbändchen sei etwas »dunkler« geworden, schrieb Michael Mäde-Murray dem Autor dieses Textes. Wie sollte das angesichts von Krieg, Amut und Förderung von Elend in großen Teilen der Welt, in einer Zeit eigener schwerer Krankheit anders sein? Heiter ist die Kunst? Es gibt aber Zustände, in denen wird das zur Grimasse. Die Gedichte in »Abblende«, geschrieben zwischen Januar und Mitte März 2022, sind ernst, schmerzhaft ernst. Sie handeln von »Gestundeten Tagen«, so ist der erste von sechs Abschnitten des Bandes überschrieben. Die Wendung ist dem Gedicht »Die gestundete Zeit« von Ingeborg Bachmann aus dem Jahr 1953 entnommen. Einige Zeilen daraus stehen dem Kapitel und damit dem Buch voran: »Die auf Widerruf gestundete Zeit / wird sichtbar am Horizont / … Es kommen härtere Tage.« Die letzte Zeile des Zitats steht in Bachmanns Gedicht am Anfang und am Ende. Sie schrieb es in Zeiten der Restauration und unter der Drohung atomarer Vernichtung wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die »gestundeten« Tage sind nun zugleich die »härteren«.

Das erste Gedicht bezieht sich auf November 2021. Der Kameramann und Fotograf – und vermutlich Freund – Peter Ziesche stirbt am 3. des Monats wie Thomas Brasch 20 Jahre zuvor: »Der verfluchte 3. November«. Der Verwünschung folgt das Schielende des nächsten üblen Datums, »Der 9. November – der Dritte«: »Ein Tritt des Volkes, das Tor sprang auf / und gewährte Eintritt schließlich / dem Terror der Ökonomie.« Der Doppeltakt von fast Verrücktwerden wegen Verlust, Furcht, Tod des einzelnen hier und wegen einer von Irrsinn beherrschten Allgemeinheit dort bestimmt den Rhythmus des Bandes. So heißt es in »Zapfenstreich«, Januar 2022, zu Beginn: »Das Kriegsbein hebt sich / im Takt der Märsche / und Soldatenärsche.« Und am Schluss: »Das Kriegsbein schwingt / nach Osten.« Dem folgt »Traum – unvollendet« mit Hoffnungslosem: »Man hat mich abgekippt / am Ende.«

Drei Abschnitte des Bandes enthalten Gedichte, die von Skulpturen des Bildhauers Alexander Polzin angeregt wurden: »Shooting Clouds«, »Seraphim« und »Double Angel«. Die Reflexionen setzen ein mit einem »Heerlager vernichteter Hoffnungen«: »Er, zurückgeblieben, schreitet die Front ab / der teuren Toten und wimmert sich / dem Grauen entgegen.« Eigenes Leben und Weltzustand sind mehr denn je miteinander verschränkt – so intensiv hat der Autor die Grundmelodie seiner Lyrik noch nicht gespielt, nicht so verzweifelt. Es ist die Melodie versteinerter Verhältnisse. Eine Dialektik von Ausweg und Ausweglosigkeit treibt Sätze hervor wie: »Der Krieg wird nicht mehr erklärt / sondern fortgesetzt.« Dann aber ist da der »Der Entkommene«: »Das Räderwerk des Terrors / hat ihn nicht erreicht.«

Die Abschnitte »Letzte Wintertage« und »Abblende« benennen wieder das Hier und Jetzt: »Nun brennt Europa wieder / wie im Frühling 1999 / als die lupenreinen Demokraten / Serbien über 70 Tage / in Schutt und Asche legten.« Aber: »Nichts mehr gibt es für mich zu tun. / Zu laut und dumpf der deutsche Aufrüstungschor.« Und schließlich »Abblende«, also Einschwärzen und Beenden einer Szene. Der Autor zitiert Georg Maurer: In der Wandlung sei der Tod »soviel wie die Scheidelinie von Filmbild zu Filmbild und in der Bewegung nichts.« Das Gedicht am Schluss heißt demgemäß »Zu guter Letzt«, die abschließenden Verse lauten: »Er geht nicht ins Dunkel / Er geht dann ins Nichts. / Das ist seine letzte Handlung.«

Es herrscht Dunkelheit, und dieser Band (der von Andreas Wessel gediegen gestaltet wurde) ist ihr adäquat. Keine Pose, kein Trost, sondern eine letzte freie Lichtung. Auch Abblenden kann Anstrengung für schonungslose Klarheit sein – solange der deutsche Aufrüstungschor das zulässt.