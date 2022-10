Faschisten beglückwünscht

Mauro Scrobogna/LaPresse via AP/dpa NATO und EU freuen sich auf Zusammenarbeit: Giorgia Meloni (M.) am Sonntag in Rom

Die Faschistin Giorgia Meloni hat am Sonntag in Italien formell die Regierungsgeschäfte von ihrem Vorgänger Mario Draghi übernommen. Bereits am Sonnabend war die Führerin der Fratelli d’Italia (Brüder Italiens, FdI) von Staatschef Sergio Mattarella als erste Frau zur Ministerpräsidentin des Landes vereidigt worden, nur knapp einen Monat nach der Wahl – ein Rekord. Im Eiltempo geht es weiter: Für diesen Montag ist die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer und im Senat anberaumt, bei der die rechte Koalition aus FdI, der Lega Matteo Salvinis und der Forza Italia (FI) des früheren Premiers Silvio Berlusconi über eine bequeme Mehrheit verfügt.

Vertreter der NATO und EU überschlugen sich mit ihren Glückwünschen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb am Sonnabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: »Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.« EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gratulierte Meloni und betonte, sie sei die erste Frau in dem Amt. Sie kündigte in einem weiteren Tweet an: »Wir werden zusammenarbeiten, um die entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, von der Ukraine bis zur Energieversorgung.«

Auch das BRD-Regierungspersonal beglückwünschte die Faschistin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb am Dienstag auf Twitter, er freue sich darauf, mit Italien in »EU, NATO und G7« zusammenzuarbeiten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) gratulierte Antonio Tajani, ihrem neuen italienischen Amtskollegen, und erklärte, Deutschland und Italien hätten als Gründungsstaaten eine »besondere Verantwortung« für die EU.

Tajani ist Mitglied der FI, enger Vertrauter Berlusconis und war früher EU-Kommissar und auch EU-Parlamentspräsident. Er und Salvini sind nun auch die stellvertretenden Regierungschefs.

Die von Mattarella abgesegnete Ministerliste zeigt, dass Meloni wichtige Schlüsselressorts mit ihrer FdI besetzt hat, aber auch dem Druck der Lega und der FI nachgeben musste. Die »Brüder« erhielten neun Posten, FI und Lega jeweils fünf. Fünf weitere Ministerin werden von Parteilosen geleitet. Salvini hatte lange Zeit um das Innenministerium gekämpft, das er bereits 2018 in der Regierung unter Giuseppe Conte geführt hatte. Er musste sich nun allerdings mit dem Verkehrsministerium begnügen. Dafür übernimmt der Lega-Abegordnete Giancarlo Giorgetti das wichtige Finanzministerium.

Das Justizressort geht an Carlo Nordio von Melonis FdI. Auch das Verteidigungsministerium geht an die Faschisten. Zunächst hatte es Streit um die Besetzung Guido Crosettos gegeben, weil er als Unternehmer in der Rüstungsindustrie tätig ist. Er hatte jedoch am Freitag erklärt, seine Führungsposten dort aufgeben zu wollen. Damit ist der an der NATO orientierte Kurs und die Unterstützung für den Krieg in der Ukraine abgesichert.

Berlusconi ging leer aus. Er hatte Senatspräsident oder Minister werden wollen. Diese Niederlage könnte ein Zeichen sein, dass hinter den Kulissen bereits der Abgang des 86jährigen von der politischen Bühne eingeleitet wird.

Vier Ressorts wurden von Meloni mit Frauen besetzt. Allerdings gibt die linke Tageszeitung Il Manifesto zu bedenken, dass Frauen nie »im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten und der ihrer Partei« gestanden hätten. Vielmehr sei zu befürchten, dass es »bei den von Frauen erkämpften Rechten zu dramatischen Rückschritten kommen« werde.