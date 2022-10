Tarifkonflikt: IG Metall beklagt Hinhaltetaktik

Hannover. Die IG Metall hat in den aktuellen Tarifverhandlungen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die Hinhaltetaktik der Kapitalseite angeprangert. »Bis jetzt haben die Arbeitgeber eine Verweigerungshaltung eingenommen, über nichts kann man aber nicht verhandeln«, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der Gewerkschaft, im Interview mit der Braunschweiger Zeitung (Sonnabend). Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld. Die nächsten Verhandlungen sind am Freitag in Hannover und Magdeburg angesetzt – einen Tag vor dem Ende der Friedenspflicht. (dpa/jW)