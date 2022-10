Giffey: Kapazitäten für Geflüchtete ausgeschöpft

Berlin. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sieht die Hauptstadt an der Grenze ihrer Möglichkeiten bei der Aufnahme von Geflüchteten. Berlin »als Hauptanziehungspunkt« habe die Kapazitäten »mittlerweile nahezu ausgeschöpft«, sagte sie Bild am Sonntag. 340.000 Ukrai­ner seien in Berlin erstversorgt worden, 100.000 hätten ihren Wohnsitz inzwischen in der Hauptstadt. Giffey forderte weitere Immobilien des Bundes, finanzielle Unterstützung »und eine gerechte Verteilung im Bundesgebiet«. (dpa/jW)