Bedenkliche Rückmeldung

Ruth Zeise Mitunter auch rote Fahnen: Demonstranten am Sonnabend in Frankfurt am Main

»Solidarisch aus der Krise – Echte Umverteilung jetzt!«: Das Motto eines Aktionstages am Sonnabend, zu dem mehrere mitgliederstarke Großorganisationen wie Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbände sowie weitere Initiativen angesichts der Teuerungskrise in sechs deutschen Städten aufgerufen hatten, hat nicht recht verfangen. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer blieb deutlich unter den Erwartungen der Organisatoren. In Berlin etwa waren 20.000 Teilnehmer angemeldet worden; die Veranstalter sprachen von 6.000, andere Beobachter von höchstens 3.000 Menschen.

Die Demonstrationen, zu denen unter anderem verschiedene DGB-Gewerkschaften mehr oder weniger intensiv mobilisiert hatten, sollten vor allem auf die finanziellen Mehrbelastungen eines großen Teils der Bevölkerung aufmerksam machen. Betont wurde, dass die bisherigen Zahlungen der Bundesregierung für eine Abfederung der Teuerung alles andere als ausreichend sind. Gefordert wurde mehr Zusammenhalt, soziale Gerechtigkeit und ein Ende der fossilen Abhängigkeit. Auf Kritik an der Außen- und Sanktionspolitik der Bundesregierung wurde konsequent verzichtet. Fast gar nicht wurde in den Aufrufen zum Protesttag die Frage der Beendigung des Krieges in der Ukraine thematisiert. Auch ein Verweis auf die Aufrüstungspläne der Ampelkoalition mit einem sogenannten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ist unter den Forderungen nach Umverteilung nicht zu finden.

Mehrere Politiker aus dem regierungslinken Flügel der Linkspartei beteiligten sich in Berlin an dem Protestzug, darunter Sozialsenatorin Katja Kipping, Justizsenatorin Lena Kreck und Kultursenator Klaus Lederer. Weitere Kundgebungen fanden in Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart statt.

In Frankfurt am Main kamen laut Polizei 2.700 Menschen zusammen; den Veranstaltern zufolge waren es 5.000. Hier zeigten auch linke Parteien und Organisationen, darunter DKP und SDAJ, sichtbar Präsenz. Zwischenfälle seien nicht zu verzeichnen gewesen, so die Einsatzkräfte, die Proteste seien friedlich verlaufen. So war es auch in Stuttgart, wo bis zu 4.000 Menschen demonstrierten. In Dresden zählten die Veranstalter 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dort sprach Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler in ihrem Redebeitrag von einer großen Sorge um die Menschen, die die steigenden Preise für Lebensmittel und Energie nicht mehr zahlen könnten. Dem schloss sich Sebastian Wegner an. Der Bundesgeschäftsführer der Volkssolidarität forderte einen »Schutzschirm für die Daseinsvorsorge, um auch soziale Einrichtungen zu schützen«.

Die Demonstration in Düsseldorf startete am DGB-Sitz und zog durch die Innenstadt bis zum Landtag. Die Polizei sprach dort von 2.300, die Organisatoren von 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bis zum frühen Nachmittag blieb laut Polizei alles friedlich. In Hannover kamen laut Veranstalter mehr als 2.000 Menschen zusammen.

Das Organisationsbündnis wertete den Aktionstag in einer Mitteilung trotzig als Erfolg: »Die Demonstrationen zeigen, dass viele Menschen sich in der Krise nicht spalten lassen und sich eine sozial-ökologische Wende wünschen.« Zu dem veranstaltenden Bündnis zählten die Organisationen Campact und ATTAC, die Umweltverbände BUND und Greenpeace, der Paritätische Gesamtverband und die Bürgerbewegung Finanzwende sowie die Gewerkschaften Verdi und GEW.

In der Nachbereitung der Proteste dürfte in den beteiligten Organisationen die Frage gestellt werden, warum Millionen von der Teuerung betroffene Menschen nicht den Weg zu diesen Veranstaltungen gefunden haben. 2018 hatten allein in Berlin über 200.000 Menschen unter dem Motto »Unteilbar – Solidarität statt Ausgrenzung« demonstriert. Nun wurde von einem fast identischen Aufruferkreis in einer deutlich angespannteren Krisenlage allenfalls ein Zehntel dieser Mobilisierung erreicht – eine bedenkliche Rückmeldung aus der Bevölkerung.