Im Selbstzerstörungsmodus

Thomas Banneyer/dpa Solche Gleichungen bringen Regierungslinke in Wallung (Bonn, 14.10.2022)

Die Krise der Partei Die Linke hat sich im Verlauf des Wochenendes weiter zugespitzt. Eine Woche vor dem Parteitag des mitgliederstärksten Landesverbandes hat am Sonnabend ein Großteil der Mitglieder des NRW-Landesvorstands seinen Rückzug angekündigt. Man werde bei der Vorstandswahl nicht mehr kandidieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von 13 Vorstandsmitgliedern. Die Partei befinde sich in der schwierigsten Situation seit ihrer Gründung. Der Parteivorstand verweigere eine Aufarbeitung der Wahlniederlagen.

Toleriert werde außerdem »eine selbstzerstörerische Streitkultur«, hieß es weiter. Einer der Unterzeichner der Erklärung, der stellvertretende Landeschef Amid Rabieh, sagte dpa, die Meinungsvielfalt werde von Mitgliedern des Vorstands und der Bundestagsfraktion offen in Frage gestellt. Er sprach von einer »Aufkündigung des Pluralismus in unserer Partei«.

Erst am Vortag hatte die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht erneut ein inzwischen fast ritualisiertes Verfahren in Gang gesetzt: Sie sagt oder twittert etwas, anschließend bekunden ihre linksliberalen Gegenspieler in wütenden Ausbrüchen Empörung. Diesmal hatte Wagenknecht bei Twitter mitgeteilt, sie halte die Grünen für die »derzeit auch gefährlichste Partei im Bundestag«. Das wurde umgehend so ausgelegt, als wolle sie damit die von der AfD ausgehende Gefahr leugnen, obwohl sie in einem verlinkten Video durchblicken ließ, dass die Aussage an die Tatsache gekoppelt ist, dass die Grünen Teil der Bundesregierung sind.

Einige »Parteifreunde« steigerten sich diesmal in regelrechte Hassausbrüche hinein. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler beschimpfte Wagenknecht bei Twitter als »faulste Abgeordnete mit völlig verrutschtem Kompass«; Michael Neuhaus, Mitglied des Leipziger Stadtrates, schrieb ebenda: »Sahra, halt’s Maul.«

Angesichts solcher Entgleisungen wird es immer wahrscheinlicher, dass sich die Wege der Wagenknecht-Strömung und des linksliberal-regierungslinken Lagers über kurz oder lang trennen werden. Der Parteivorstand deckt durch Schweigen das Treiben des linksliberalen Flügels. Der am Freitag publik gemachten Überlegung des Vorstandsmitglieds Luigi Pantisano, die Wagenknecht-Gegner könnten sich von der Bundestagsfraktion abspalten, widersprach am Wochenende niemand aus der Parteiführung öffentlich.