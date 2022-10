BRD-Regierung erleichtert Fachkräftezuwanderung

Berlin. Die Bundesregierung will Menschen aus Drittstaaten den Zugang in den deutschen Arbeitsmarkt deutlich erleichtern. Jobsuchenden »mit gutem Potential«, wie es einschränkend heißt, soll ein Aufenthalt zur Suche eines Arbeitsplatzes ermöglicht werden. Das geht aus einem am Wochenende bekanntgewordenen Eckpunktepapier von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum geplanten Fachkräfteeinwanderungsgesetz hervor. Dafür solle »auf Grundlage eines transparenten, unbürokratischen Punktesystems eine Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche« eingeführt werden. Zu den Auswahlkriterien könnten Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung und ein nicht näher definierter »Deutschland-Bezug« gehören. »Wer über eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation verfügt, erhält sie ohne weitere Voraussetzungen«, heißt es in den Eckpunkten. (AFP/jW)