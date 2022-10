Nachschlag: Deprimierende Chronik

Diane Lu Hovasse/epa/dpa Totengräber der UdSSR: Im August 1991 stellte sich Boris Jelzin schützend vor das Moskauer »Weiße Haus«, das er 1993 beschießen ließ

Wenn man einen Konflikt lösen will, sollte man ihn erst einmal verstehen. Was aber Russland und die Ukraine angeht, scheinen sich dafür schon seit einiger Zeit nur noch wenige zu interessieren. Eine Ausnahme ist der britische Dokumentarfilmer Adam Curtis, der soeben die fast siebenstündige Chronik »Traumazone« über den Untergang der UdSSR und das erste postsowjetische Jahrzehnt bis zur Jahrtausendwende herausgebracht hat. Der Film besteht fast ganz aus historischem Material der BBC, Curtis’ früher so auffällige Kommentare fallen diesmal knapp aus und beschränken sich auf regelmäßige Zwischentitel. Das ebenso eindrucksvolle wie deprimierende Ergebnis zwingt dazu, Stellung zu beziehen: Stimmt das wirklich, was hier gezeigt und suggeriert wird? Soll das der Gegner sein, der die angeblich so »regelbasierte« Weltordnung bedroht? Man kann das alles kaum mehr glauben. Der Siebenteiler erschien zuerst als BBC-Videopodcast, ist jetzt aber auch auf Plattformen wie Films for Action abrufbar. (jt)