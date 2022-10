Viva la revolución

Wolfgang Frotscher Am 1. Mai 2022 in Viñales, Kuba

Kuba – das sozialistische Eiland in karibischer See – hat es alles andere als leicht in diesen harten Zeiten. Das Land haben der Pandemie mit eigenen Impfstoffen getrotzt, die Menschen leben mit Versorgungsengpässen und Stromausfällen, kämpfen gegen die Folgen von Naturkatastrophen, kürzlich erst zog ein zerstörerischer Hurrikan über das Land. Und seit Jahrzehnten bereits führen die USA einen folgenreichen Wirtschaftskrieg gegen die Insel, blockieren damit die notwendige Entwicklung. Doch die Kubanerinnen und Kubaner lassen sich nicht unterkriegen, stehen zusammen, helfen einander, feiern gemeinsam – zum Beispiel am 1. Mai, wie auf diesem Bild von Wolfgang Frotscher zu sehen ist. Die Solidarität ist Herzensangelegenheit, Probleme bewältigt man eben am besten gemeinsam. Auch ein Beispiel für »Freundschaft!«, das Jugendthema des jW-Fotowettbewerbs. Die lässt sich aber auch ganz anders fotografisch interpretieren, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Zeigt uns die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen. Was machen sie aus? Porträtiert eure »besseren Hälften«!

Dafür gibt es jetzt noch länger Gelegenheit. Der Einsendeschluss für den Fotowettbewerb wurde noch einmal um eine Woche verlängert. Bis zum 4. November ist es für Hobbyfotografinnen und -fotografen nun möglich, teilzunehmen! Die letzte Chance, in diesem Jahr mit den eigenen Bildern groß rauszukommen und einen von vielen tollen Preisen abzustauben! (jW)