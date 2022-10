Pipeline für »Energieinsel«

(c) EUROPA PRESS Spanien verfügt über mehr als ein Viertel der gesamten europäischen Terminalkapazität zur Verarbeitung von LNG (Hafen von Cartagena)

Frankreich, Spanien und Portugal haben sich am Donnerstag auf den Bau einer Erdgaspipeline geeinigt. Sie soll unter dem Mittelmeer von Barcelona nach Marseille verlaufen. Später könnte sie auch zum Transport von Wasserstoff dienen. Dieser Energieträger gilt als relativ wenig umweltschädlich, besonders wenn er mit Strom aus Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft als sogenannter grüner Wasserstoff verwendet wird.

Streit beendet

Mit dieser Einigung könnte ein jahrelanger Streit enden, der hauptsächlich zwischen Deutschland und Frankreich ausgetragen wurde. Die beiden Staaten der iberischen Halbinsel, die unverhältnismäßig viel Erdgas aus den USA und Algerien einführen, drängen schon lange mit deutscher Unterstützung auf den Bau einer Pipeline, die unter den Pyrenäen von Barcelona im Nordosten Spaniens nach Südfrankreich führen und an das französische Netz anschließen sollte. Dieses Projekt, »Midcat« genannt, ist auf spanischer Seite schon bis 100 Kilometer vor der Grenze fertiggestellt, während auf französischer Seite noch 120 Kilometer fehlen.

2017 wurde das Vorhaben, angeblich wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit, abgebrochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron widersetzte sich der Wiederaufnahme der Bauarbeiten und führte dafür verschiedene Gründe an. Nicht zuletzt stand er auch unter Druck von Umweltschützern. Deren Argumente entfallen anscheinend weitgehend, wenn die geplante Leitung unter Wasser verläuft.

Die Einigung der drei Länder, die am Rande des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel bekanntgegeben wurde, kommt für die Öffentlichkeit in der Tat überraschend. Noch am 5. Oktober hatten Scholz, der mit acht der 16 Minister seines Kabinetts und ihren umfangreichen Entouragen nach Madrid gereist war, und sein spanischer Amtskollege Pedro Sanchez auf Fortsetzung des Projekts »Midcat« gedrängt. Zwei Tage zuvor hatte sich Macron bei einem Treffen mit Scholz in Berlin dem deutschen Begehren erneut widersetzt. Als Alternative und Druckmittel war auch schon der Bau einer 700 Kilometer langen Unterwasserpipeline von Barcelona zum italienischen Hafen Livorno ins Spiel gebracht worden.

Stau vor spanischer Küste

Anfang der Woche hatten die internationalen Medien über einen Stau von mehr als 35 Tankern mit Flüssigerdgas (LNG) vor der spanischen Küste berichtet. Obwohl das Land mit sechs Terminals zum Entladen und zur Rückumwandlung des LNG in Gasform – ein weiteres Terminal befindet sich in Portugal – an der Spitze der EU liegt, waren die Anlagen mit diesem Ansturm weit überfordert. Als Ursachen des Engpasses wurden unter anderem genannt: 1. Die Nachfrage der Industrie nach Gas sei aufgrund der Abschwächung der europäischen Wirtschaft gesunken. 2. Der private Gasverbrauch in Spanien sei wegen des außergewöhnlich warmen Wetters niedriger als erwartet. 3. Frachteigentümer ließen die von ihnen gecharterten Schiffe auf See kreisen oder vor Anker gehen, um ein Steigen der Preise zum Winter hin abzuwarten. Der Stau, der in geringerem Maß auch rund um die Terminals anderer EU-Länder auftrat, hat sich inzwischen etwas abgebaut, besteht aber nach wie vor.

Spanien verfügt über etwas mehr als ein Viertel der gesamten europäischen Terminalkapazität zur Verarbeitung von Flüssigerdgas. Es ist aber bisher – zusammen mit Portugal – nur in unverhältnismäßig geringem Umfang mit dem Gasnetz der EU verbunden. Man spricht in dieser Hinsicht von der iberischen Halbinsel als »Energieinsel«. Vor dem Hintergrund des freiwilligen Verzichts auf russisches Erdgas ist besonders die BRD hochinteressiert, an dem in Spanien ankommenden LNG zu partizipieren. Das ist aber gar nicht unbedingt im Interesse der französischen Wirtschaft.

Es verwundert im Rückblick, dass Spanien seit Jahren eine Terminalkapazität aufgebaut hat, die so stark über den eigenen Bedarf hinausgeht und schon längst Transportmöglichkeiten in andere Länder erfordert hätte. Bis in dieses Jahr hinein haben die spanischen Terminals weit unterhalb ihrer Kapazität gearbeitet.