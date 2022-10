IMAGO/ULMER Pressebildagentur Protestbanner bei der Kandidatenvorstellung in der Tübinger Hepper-Halle (5.10.2022)

Die Grünen haben zur Zeit allerlei Baustellen. Da dürfte es der Parteiführung eher ungelegen kommen, dass an diesem Sonntag ein weiterer Showdown ansteht: Im württembergischen Tübingen treten bei einer bundesweit beachteten Oberbürgermeisterwahl gleich zwei Grüne gegeneinander an. Amtsinhaber Boris Palmer, dessen Mitgliedschaft bei den Grünen derzeit ruht, steht als offiziell Parteiloser ebenso auf dem Wahlzettel wie »Parteifreundin« Ulrike Baumgärtner, Ortsvorsteherin des Tübinger Stadtteils Weilheim. Dazu kommt noch die Sozialdemokratin Sofie Geisel, der aber nur Außenseiterchancen eingeräumt werden. Die Chancen für Palmer stehen nach allgemeiner Auffassung nicht schlecht, weil es als wahrscheinlich gilt, dass die in der Universitätsstadt dominierende eher konservative Grünen-Wählerschaft ihm die Treue hält.

Klimaschutz und bezahlbares Wohnen sind die Hauptthemen des Wahlkampfes. Jedenfalls oberflächlich. Faktisch geht es um die Frage: »Bist du für oder gegen Palmer?« Der Amtsinhaber blickt auf eine stolze Liste verbaler Entgleisungen zurück, die am Ende zu dem eher halbherzigen Versuch der baden-württembergischen Grünen geführt haben, sich von ihm zu trennen. Programmatisch erscheint ein Spruch von 2011, als der OB dekretierte, zu einer »verantwortungsvollen Innenpolitik« gehöre »auch manchmal Repression«.

Bundesweit bekannt wurde Palmer, der seit 2006 im Rathaus sitzt, spätestens dann, als er mit vielfach als rassistisch gedeuteten Wortmeldungen auf sich aufmerksam machte. Im Oktober 2015 etwa wollte er die EU-Außengrenzen notfalls bewaffnet gegen Geflüchtete »schützen«. Ein Gedanke, der Anfang 2016 von der damaligen AfD-Kovorsitzenden Frauke Petry und im Herbst 2017 von der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wieder aufgenommen wurde. Im September 2017 äußerte Palmer in Interviews, Geflüchtete hätten »eine andere Einstellung zu Frauenrechten, religiöser Toleranz und Umweltschutz«. Der Gegensatz zu Baumgärtner könnte nicht größer sein. Sie steht betont für »politische Korrektheit«. Sie ist vor allem bei der Grünen Jugend beliebt.

Inzwischen ist Palmer gleichsam zu einem Idol bürgerlicher Kreise geworden, die immer schon sagten oder sagen wollten, was man »nicht mehr sagen darf«. Bei der eigenen Partei eckte er allerdings an. Der Landesvorstand der Grünen Baden-Württemberg beantragte 2021 offiziell den Parteiausschluss – wohl auch in der Hoffnung, ihn so davon abzuhalten, bei der nächsten Wahl ins Rennen zu gehen. Er kündigte daraufhin trotzig an, nicht unter grüner Flagge bei der OB-Wahl anzutreten. Der Konflikt dürfte nach der Wahl so oder so wieder hochkochen. Baumgärtner hat den Spruch plakatiert: »Weniger Rambo – mehr wir!« Der eitle Amtsinhaber dürfte sich eher geschmeichelt fühlen.