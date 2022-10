Soziale Kälte – keine Hilfe

Rudolf Sittner 2022

Nun ist er da, der »Doppelwumms«. Der Bundestag verabschiedete am Freitag die Finanzierung der sogenannten Energiepreisbremse. Für zwei Jahre sollen die Krisenkredite von 200 Milliarden Euro den »Energiekrieg Deutschlands« (Christian Lindner) finanzieren. Neben einer Preisobergrenze für 80 Prozent des üblichen Verbrauchs für Privathaushalte sah der Entwurf Unterstützung für Energieunternehmen vor, die vor Beginn des Wirtschaftskriegs mit Russland von ebendort Gaslieferungen bezogen hatten.

Die genaue Ausgestaltung des dritten »Hilfspakets« ist unklar, der Großteil der Bevölkerung dürfte allerdings auf der Strecke – oder vielmehr in der Kälte – bleiben. Zumal Maßnahmen wie ein Gaspreisdeckel erst im Frühjahr überhaupt greifen sollen. Verdoppeln werden sich die Preise trotz des Scholzschen »Wumms«. Viele Menschen bringen die stark gestiegenen Sprit- und Lebensmittelpreise künftig in eine soziale Notlage. An der Kürzungspolitik mittels »Schuldenbremse« ändert dies nichts: Einen Antrag von Die Linke auf Aussetzung derselben lehnte das Parlament am Freitag ab.

Schon vor Energiekrise und Wirtschaftskrieg hatten Millionen Menschen in der Bundesrepublik kein Geld für eine warme Wohnung. Die oberste Statistikbehörde in Wiesbaden teilte am Freitag mit, dass 2,6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik bereits im vergangenen Jahr das Geld gefehlt hatte, um Haus oder Wohnung warm zu halten. Besonders stark betroffen waren laut Bundesamt auch hier wie so häufig Singlehaushalte und Alleinerziehende. Da neben den gestiegenen Energiepreisen auch von weiter steigenden Lebenshaltungskosten ausgegangen werden muss, werden wohl künftig noch mehr Menschen als ohnehin schon auf soziale Hilfsangebote außerhalb staatlicher Unterstützung angewiesen sein.

Längst müssten sich jene, denen es am Notwendigsten fehlt, auf eine Versorgung auf Spendenbasis verlassen, kritisierte ebenfalls am Freitag die Nationale Armutskonferenz (NAK). Immer mehr staatliche Aufgaben würden von der Regierung bereits auf die Tafeln und andere gemeinnützige Angebote verlagert, erklärte die NAK in einer Mitteilung. Doch die Tafeln sind kein verlängerter Arm des Jobcenters, »können, wollen und dürfen sozialstaatliche Regelleistungen nicht ersetzen«, erklärte der Sprecher der NAK-Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung, Michael David. Die Erhöhung der Regelsätze der Hartz-IV-Reform »Bürgergeld« ab Januar decke außerdem nicht einmal die Hälfte der durch die Inflation gestiegenen Kosten ab.

Der oft beschworene »soziale Frieden« hängt längst an außerstaatlichen Hilfsangeboten. Doch die Helfer rufen unterdessen selbst nach Hilfe: Die Preissteigerungen stellten auch für die soziale Infrastruktur ein existentielles Risiko dar, warnte der Paritätische Gesamtverband am Freitag in einer Pressekonferenz unter Berufung auf eine vom Verband durchgeführte Umfrage. Demnach stünden Hilfseinrichtungen bereits vor einer »bedrohlichen und alarmierenden Situation«. 90 Prozent der mehr als 1.300 befragten Einrichtungen »aus dem gesamten Spektrum der sozialen Arbeit« sehen sich demnach gefährdet. Knapp die Hälfte könne den Betrieb »ohne Hilfe noch maximal ein Jahr« aufrechterhalten, warnt der Verband und fordert einen »umfassenden Schutzschirm für soziale Einrichtungen und Dienste«. In einem Bündnis mit Gewerkschaften und anderen Verbänden ruft der Paritätische unter dem Motto »Solidarisch durch die Krise« für diesen Sonnabend in sechs Städten zu Demonstrationen auf.

»Es ist fünf vor zwölf«, erklärte der Verbandsvorsitzende Ulrich Schneider in der Pressekonferenz. Es sei bereits sicher, dass viele Haushalte die gestiegenen Kosten nicht stemmen könnten, das gelte auch für freie gemeinnützige Einrichtungen. Denn diese arbeiten gesetzmäßig ohne Rücklagen und sind auch nicht in der Lage, gestiegen Preise weiterzugeben. Für sie verlangt der Verband einen Soforthilfefonds und »verbindliche Zusagen von Bund, Ländern und Kommunen«, die gestiegenen Kosten »schnellstmöglich« auszugleichen, erklärte Schneider. Um den freien gemeinnützigen Einrichtungen zu helfen, müsse sich die Bundesregierung »endlich von der Schuldenbremse lösen«: Sonst gehe eine Infrastruktur verloren, »die wir so schnell nicht wiederbekommen«. Die Kriegsfolgen wirkten dann tatsächlich doppelt: Soziale Kälte trifft auf keine Hilfe.