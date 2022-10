Mit der Kurve stimmt was nicht

Nayra Halm/Fotoarena/IMAGO Es wird gefeiert: Flamengo-Spieler im Maracanã-Stadion nach dem Pokalsieg

Die Copa do Brasil, der Pokal Brasiliens, wird seit 1989 ausgetragen. Mit sechs Copas ist der Cruzeiro EC (Belo Horizonte), gerade wieder frühzeitig in die Série A aufgestiegen, Rekordgewinner des Wettbewerbs, gefolgt mit fünf von Grêmio Porto Alegre (aktuell Zweiter der Série B). Viermal holte die Sociedade Espor­tiva Palmeiras den Pott, je dreimal SC Corinthians Paulista und der Regattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro, zweimal war Titelverteidiger und Meister Atlético Mineiro (Belo Horizonte) erfolgreich. Zehn weitere Klubs büchsten die Trophäe je einmal ein.

Fähnchen im Wind

Rekordtorschütze ist bis dato Weltmeister Romário de Souza Faria (36 Treffer), dessen erfolgreichste Stationen der PSV Eindhoven, der FC Barcelona und Vasco da Gama waren. Noch als aktiver Balltreter holte er 2005 bei der ersten FIFA-Beachsoccer-WM, ausgetragen an der Copacabana Rios, mit Brasilien Bronze. 2010 wurde er für die Sozialisten Kongressabgeordneter, 2015 Bundessenator, und seit vergangenem Jahr ist er wie Staatspräsident Jair Messias Bolsonaro Mitglied des nationalkonservativen Partido Liberal (PL) sowie Vizepräsident des Senats. Romário hielt seine Fähnchen immer in den Wind.

Die diesjährigen Finals der brasilianischen Copa erreichten die beiden populärsten Klubs des Landes, Corinthians und Flamengo, mit der Besonderheit, dass diese Begegnung, sieht man vom Supercopa-Finale 1991 ab, im Pokal zum ersten Mal stattfand. Damals gewann der Timão, 1990 erstmals brasilianischer Meister, gegen den Pokalsieger Flamengo im Morumbí mit 1:0. Die Copa do Brasil hat Corinthians zuletzt 2009 gewonnen (gegen Inter), Flamengo 2013 (gegen Paranaense).

Nachdem der Hinkampf vor einer Woche in der Neo Química Arena São Paulos mit einer Nullnummer endete, ging es für den »Fla« am Mittwoch im Rückspiel im Maracanã auch darum, sich nach der jüngsten goldenen Ära nicht an eine Serie von lasterhaften zweiten Plätzen zu gewöhnen. Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Doppelmeister Brasiliens sowie der Supercopa, dreimal hintereinander die Carioca-Meisterschaft eingetütet und im Klub-WM-Finale erst in der Verlängerung dem FC Liverpool unterlegen. Seit 2019, der Verein hatte eine Menge Bakschisch in neue alte Spieler investiert, lief für den Rubro-Negro alles rund. Fast alles. In letzter Zeit stimmt etwas mit der Kurve nicht. Letztes Jahr wurde das Libertadores-Finale gegen Palmeiras aus dem bösen Süden nach Verlängerung verloren, auch die Meisterschaft, der Brasileirão, ging mit satten 13 Punkten Vorsprung an Atlético Mineiro, gegen die auch die Supercopa verloren wurde. Im Finale der Carioca-Meisterschaft unterlag der »Fla« dem »Flu« (Fluminense) nach zwei späten Einlochungen des Argentiniers Germán Cano mit 0:2. (Cano führt mit 18 Treffern auch die Torjägerliste des Brasileirão an, Fluminense ist aktuell Vierter.)

Lustlose Chose

Wer vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke, also ermahnte und mal­trätierte »Fla«-Coach Dorival Silvestre Júnior seine Schutzbefohlenen mit Asbach-Zitaten des großen Vorsitzenden Arthur Antunes Coimbra, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Zico. Das mit dem »weißen Pelé« hatten sie zwar nicht ganz begriffen, gingen aber dennoch bereits nach sieben Minuten und einer lieblichen kollektiven Vorarbeit durch Goalgetter Pedro in Führung, der den Ball unter dem ungelenken Torrumsteher Cássio aufreizend lasziv zum 1:0 für die Cariocas einschob. In der Folge machte Flamengo nicht mehr viel und Corinthians zuwenig. Immerhin, dem kurz zuvor eingewechselten Giuliano gelang kurz vor Schluss nach zwei Hackenvorlagen am Fünfer noch der Ausgleich, und also entschied das gute alte Elferballern die lustlose Chose.

Cássio hielt gleich den ersten vom Excolchonero Filipe Luís schwach geschossenen Penal. Beim Timão knallte später der ehemalige Wolfsburger Rechtsverteidiger Fagner seinen Tritt gegen das Quergestänge, und dann scheiterte auch noch Mateus Vital (in die Wolken). Anschließend hatte Verteidiger Rodinei keine Mühe, die Kugel zum entscheidenden Treffer und zum vierten Copa-Triumph für Flamengo zu verwandeln. Für den Titel erhielt der Klub 50 Millionen Reales (elf Millionen US-Dollar). Summen, von denen man anderswo auf dem Subkontinent nur träumen kann. Scheint wieder ein gutes Jahr zu werden für den »Fla« – am 29. Oktober treffen sie in Guayaquil (Ecuador) im Finale der Copa Libertadores auch noch auf Felipe Scolaris Athletico Paranaense (Curitiba).