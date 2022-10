Künstliche Hürden beseitigen

Aaron Karasek/imago images/aal.photo Demonstration in München für die Streichung der Paragraphen 218 und 219 (28.9.2021)

Eine Regelung zum Schwangerschaftsabbruch gehört nicht ins Strafgesetzbuch. Das wissen nicht nur Feministinnen, sondern das stellt auch der Humanistische Verband Deutschlands (HVD) noch mal klar, der Mitte Oktober ein Papier zum Thema veröffentlicht hat und darin »Humanistische Positionen und Argumente gegen die jetzigen Strafbestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch« sammelt und erläutert.

Demnach sei es für Frauen unzumutbar, dass dieses sensible Thema im Strafrecht geregelt werde, das Abbrüche generell verbiete und unter Strafe stelle: »Dies ist als stigmatisierend, entwürdigend und verunsichernd zurückzuweisen«, stellt der Verband sehr eindeutig fest. Und das werde nicht dadurch geändert oder relativiert, dass unter bestimmten Voraussetzungen von einer Strafverfolgung abgesehen werde, also durch die sogenannte Fristenregelung, die auch eine Pflichtberatung vorsieht. Nach Vorstellung des HVD sollten die entsprechenden Paragraphen 218 und die darauffolgenden aus dem Strafgesetz herausgenommen werden und Schwangerschaftsabbrüche in einem eigenen Gesetz geregelt werden.

Dabei unterstreicht der Verband, dass eine gesellschaftliche Konsensbildung zu diesem Thema nötig wäre, und schlägt auch konkrete Regelungen vor. Er unterstreicht dabei, dass die Schutzwürdigkeit des Embryos und Fötus im Laufe der Schwangerschaft zunimmt, und betont auch, dass der psychosozialen Beratung Schwangerer, insbesondere derer, die das Kind nicht austragen wollen oder können, viel Platz eingeräumt werden sollte. Allerdings spricht er sehr eindeutig von Beratungsangeboten, die auszuweiten sind, und nicht von verpflichtenden Auflagen.

Unter diesen Voraussetzungen schlägt der Verband vor, bis zur 20. Schwangerschaftswoche die Entscheidung über die Fortführung einer Schwangerschaft allein in die Hand der Betroffenen zu legen. Begründet wird diese Frist damit, dass der Fötus danach unter gewissen Umständen eigenständig überleben könnte und durch seine Größe bei einem Eingriff auch das Risiko für die Schwangere ansteige. Bis zur neunten Schwangerschaftswoche solle zudem die ambulante Möglichkeit eines medikamentösen Abbruchs gefördert werden.

Außerdem will der HVD die Rechte Schwangerer im Gesundheitssystem allgemein stärken. Der Verband bemängelt, dass nicht nur kirchliche Krankenhäuser Abbrüche verweigern, sondern auch etwa die Hälfte der rund 300 gynäkologischen Abteilungen öffentlicher Kliniken. Und auch wenn medizinisches Personal nicht individuell gezwungen werden könne, den Eingriff durchzuführen, regt der Verband an, staatlich geförderte Häuser dazu zu verpflichten, »in ihren gynäkologischen Abteilungen innerhalb der ersten zwölf Wochen, in denen die sogenannte Absaugmethode einsetzbar ist, Abbrüche vorzunehmen«.

Der DHV bewegt sich mit seinen Vorschlägen im Rahmen der europäischen Länder, die keine künstlichen Hürden vor einem Schwangerschaftsabbruch errichten. So ist etwa in Schweden geregelt, dass Abbrüche auf Wunsch der Betroffenen bis zur 18. Schwangerschaftswoche vorgenommen werden können, allerdings muss der Abbruch ab der 13. Woche vom Socialstyrelsen (Zentralamt für Gesundheits- und Sozialwesen) genehmigt werden. Bis zur 22. Woche sind Abbrüche unter begründeten Einzelfällen auch noch möglich. Laut Socialstyrelsen wurden im Jahr 2020 rund 83 Prozent der Abbrüche vor der neunten Schwangerschaftswoche durchgeführt. In Frankreich ist ein Abbruch bis zur 14. Schwangerschaftswoche allein auf Entscheidung der Betroffenen möglich, einzig Minderjährige müssen zusätzlich eine Beratung aufsuchen.

Leider widmet sich der Verband nicht der Frage, wer für die Kosten von Abbrüchen aufkommen soll. Denn zu den Barrieren hierzulande zählt, dass diese im allgemeinen nicht übernommen werden. Auch das geht anders. So ist ein Abbruch in Norwegen eine Versicherungsleistung. Kliniken dürfen sich nicht weigern, einen Abbruch durchzuführen, nur weil die Schwangere diesen nicht zahlen kann, da sie beispielsweise nicht versichert ist. Er ist als Notfall definiert, bei dem medizinische Behandlung nicht verwehrt werden darf.