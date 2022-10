Nachschlag: Alle auf die Demo

Screenshot rbb 74 Prozent der Zuschauer haben online für die Teilnahme an einer Demo gegen die Regierungspolitik gestimmt

Die Montagsdemo fand am Dienstag abend in einem Einkaufscenter von Frankfurt (Oder) statt. Dorthin hatte der RBB geladen, um zu klären, warum montags im Osten so viele auf die Straße gehen. Lutz Kauliski treiben die Preiserhöhungen und die Zerstörung der Wirtschaft auf die Straße. Der Handwerker sieht seine Rente dahinschwinden. Außerdem lehnt er die Ukraine-Politik der Regierung ab: »Das ist Kriegsrhetorik. Die Leute wollen das nicht hören.« Deswegen organisiert er die Demos in der Stadt. Diskussionsteilnehmer Gregor Gysi sieht die Regierung mit einer Krisenlösung (Gaspreisbremse) überfordert. Die anwesenden geflüchteten ukrainischen Models warnen vor einer diplomatischen Einigung mit Putin. Das wäre ungefähr so, als würde man von Hitler eine diplomatische Lösung zum Vernichtungslager Auschwitz fordern. Da bleibt als einzige Hoffnung, dass die Demos gegen die Regierung größer werden. 74 Prozent der Zuschauer würden laut Abstimmung am nächsten Montag auf die Straße gehen. (bk)