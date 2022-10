Rebecca Brenneman/FX Networks. Copyright 2022. All Rights Reserved. Haarige Frage: Lack, Zuckerwasser oder Vaporub?

Also, zumindest die Haare und die Stimmen sind sehr gut geworden, um erst mal mit etwas Positivem zu beginnen. Denn dass ausgerechnet Disney sich an einer Biopicserie über die Sex Pistols probiert, sorgt natürlich für große Vorschusskepsis. Dabei hat es auf einer Metaebene durchaus etwas Logisches, diese Band, diese situationistische Massenmedienkarambolage der Jahre 1977/1978 dort zu verarbeiten, wo kreative Ideen hingehen, um zu sterben. Aber dazu später mehr.

Erst die Haare. Denn die sind das Wichtigste, wie uns Sid Vicious (Louis Partridge) in einer langen Szene erklärt, als ihn Johnny Rotten (Anson Boon) wegen der Lappalie belästigt, ob er als neuer Bassist der Band nicht auch anfangen möchte, Bass zu lernen. Vicious hat aber andere Prioritäten: ob Lack, Zuckerwasser oder Vaporub am besten funktionieren, um die Haare aufzustellen? Ob Rotten immer mehr wie Rod Stewart aussieht? All das spielt in der Serie eine große Rolle, augenzwinkernd, aber durchaus in Übereinstimmung mit dem, was man in den biographischen Zeugnissen dieser medial sehr ausgeschlachteten Band findet – in Steve Jones’ Autobiographie »Lonely Boy« (2017), Rottens »Anger Is an Energy« (2015) und dem großartigen Standardwerk »England’s Dreaming« (1991) von Jon Savage. Und die Haare sehen wirklich toll aus, nicht zu perfekt, schmuddelig, verklebt.

Und die Stimmen! Es könnte gut sein, dass die Schauspieler vor allem danach ausgewählt wurden. Denn ob Steve Jones’ breitbeiniger Londoner Cockney-Dialekt, Malcolm McLarens quengeliger Upperclasstwang, Sids leicht angeseufztes Genuschel: Die jungen Darsteller klingen bis ins kleinste Detail wie das Original. Auch Anson Boon, der Rotten spielt, repliziert brillant dessen Timbre, diese schneidend-zynische Nasalität. Er ist jedoch der einzige, der optisch sehr vom Original abweicht. Bei aller schauspielerischer Qualität fehlt Boon die androgyne Schönheit, die beim Erfolg des kränklichen, dauerverrotzten Rotten eine große Rolle spielte. Wer die Entstehungsgeschichte der Serie kennt – John Lydon (Johnny Rotten) war nicht eingebunden und hat sich im Vorfeld sehr gegen das Projekt gestemmt –, könnte dahinter einen kleinen Seitenhieb vermuten.

Die Oberfläche stimmt aber sonst weitgehend, auch dank des körnigen 4:3-Bildformats, das Regisseur Danny Boyle (»Trainspotting«, 1996, »Slumdog-Millionär«, 2008, Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, 2012) verwendet hat. Und die Oberfläche ist – neben der Musik, die weitgehend realistisch nachgespielt wurde – bei den Sex Pistols nun mal wichtig. Denn es war das Spektakel, das Manager McLaren am Herzen lag. Er wollte die Ideen und Strategien der Situationisten verwenden, um mit diesem Projekt eine Revolution anzuzetteln. Jede künstlerische Entscheidung war Teil eines subversiven Spiels mit den Massenmedien.

Die Serie arbeitet das heraus und hält sich dabei meist an die Fakten, hauptsächlich an Jones’ Autobiographie, weswegen Jones (Toby Wallace) auch als Hauptrolle durch die Serie führt. Da diese Fakten ohnehin als Video oder Foto gut dokumentiert sind – etwa der skandalöse Auftritt bei der Teatime-Sendung von Bill Grundy oder all die chaotischen Konzerte –, gerät »Pistol« aber auch zur braven Nacherzählung. Disney eben. Fans der Band mag das stören. Aber mit ein bisschen kritischer Distanz ist es der vielleicht beste Abschluss für dieses Kapitel der Popgeschichte. Als McLaren 1978 versuchte, die Sex Pistols in einem Film zu verscherbeln, wollte er im Titel fragen: »Who killed Bambi?« – »Wer hat Bambi getötet?« Die Antwort natürlich: dieselben, die auch jetzt die Sex Pistols begraben haben: Disney. Eine runde Sache also.