Yen fällt auf tiefsten Stand seit 1990

Tokio. Ein erneuter Kursrutsch des japanischen Yen hat die Gerüchte um eine weitere Intervention der japanischen Regierung am Devisenmarkt angeheizt. Am Donnerstag fiel der Kurs der japanischen Währung weiter, und für einen US-Dollar wurden erstmals seit 1990 mehr als 150 Yen gezahlt. In der Spitze wurde der US-Dollar bei 150,08 Yen gehandelt. (dpa/jW)