Tesla-Aktie auf Talfahrt

Austin. Der US-Autobauer Tesla kann trotz Umsatz- und Gewinnwachstum Sorgen der Investoren nicht vertreiben. »Ich würde nicht sagen, dass wir rezessionssicher sind, aber sicherlich rezessionsresistent«, sagte Tesla-Chef Elon Musk nach Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am Mittwoch (Ortszeit). Die Nachfrage im laufenden Quartal sei hervorragend. Dennoch räumte Musk ein, dass Tesla das Ziel von 50 Prozent Absatzplus im Gesamtjahr verfehlen wird. Der Konzern verpasste bei Umsatz und Ergebnis außerdem die Erwartungen von Anlegern, so dass die Aktie nachbörslich um sieben Prozent absackte. Seit einem Rekordhoch im November vergangenen Jahres haben die Papiere rund die Hälfte an Wert verloren. (Reuters/jW)