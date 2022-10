In Brüssel nichts Neues

Olivier Matthys/AP/dpa Beim EU-Gipfeltreffen am Donnerstag in Brüssel stand einmal mehr das Thema Energiesicherheit auf der Tagesordnung

Es ist wieder soweit: Am Donnerstag hat in Brüssel ein Gipfeltreffen der EU-Länder begonnen, das diesen Freitag fortgesetzt wird. Ein zentrales Thema ist, wie in den vergangenen Monaten zur Routine geworden, der Stand der Energiepreise und der Versorgungssicherheit, einschließlich der Maßnahmen »zur Optimierung des Marktes und der Fortschritte bei der Reduzierung der Nachfrage«. Den Staats- und Regierungschefs liegt dazu ein Vorschlagspaket der EU-Kommission vor.

Die Empfehlungen hatte die Brüsseler Behörde am Dienstag präsentiert. Sie folgte damit einer Aufforderung der EU-Energieminister, die in der vorigen Woche in Prag zusammengekommen waren. Dass am Freitag beim Gipfeltreffen nun wesentliche Beschlüsse zu den Vorschlägen der Kommission gefasst werden, ist unwahrscheinlich. Geplant ist statt dessen, dass die Energieminister der Union sich am kommenden Dienstag erneut treffen, um die festgefahrene Diskussion auf dieser Grundlage fortzusetzen. Das rituelle Hin und Her zwischen Gremien und Gesprächsrunden dient hauptsächlich dazu, der Öffentlichkeit und den betroffenen Menschen lebhafte Bewegung vorzuspielen, wo in Wirklichkeit aufgrund der Interessenkonflikte und Meinungsverschiedenheiten kaum Fortschritte stattfinden.

Nachdem über die Festlegung eines Höchstpreises für Erdgasimporte in mehrmonatigen Debatten keine Einigung erreicht werden konnte, steht nun die Idee im Zentrum, den wichtigen und gegenwärtig maßlos teuren Rohstoff gemeinsam einzukaufen. Das würde praktisch bedeuten, dass die 27 Mitglieder der Union gegenüber den Anbietern durch ein noch zu bildendes Konsortium wie ein einzelner Kunde auftreten würden. Das gesamte importierte Erdgas soll dann nach einem Schlüssel, der aber bisher auch noch nicht vorliegt, verteilt und beim Auftreten von Engpässen im bevorstehenden Winter »solidarisch geteilt« werden.

Das gesamte Vorhaben ist im gegenwärtigen Stadium noch völlig vage, konkrete Zahlen scheint es nicht zu geben. Die Kommission schlägt lediglich vor, die EU »mit neuen rechtlichen Mitteln« zum Zweck des »gemeinsamen Einkaufens« auszustatten. In der Realität geht es zunächst nur darum, die Einkaufspolitik der einzelnen Länder transparenter zu machen und besser zu koordinieren.

Für den Winter 2022/2023 wird das unmittelbar wenig bringen. Aber es könnte und soll vermutlich dazu führen, dass die EU kommenden Krisen, an denen sie vielleicht auch direkt militärisch beteiligt sein könnte, geschlossener und besser vorbereitet gegenübersteht.

Das gilt auch für das, was von der ursprünglichen Idee eines »Gaspreisdeckels« noch übriggeblieben scheint. Vor allem soll das bisherige europäische Preisbildungssystem, das sich an der TTF orientiert, gründlich reformiert werden. Die Abkürzung steht für »Title Transfer Facility«; gemeint ist ein »virtueller Marktplatz« in den Niederlanden, eine Art Internetbörse, an der Käufer und Verkäufer miteinander verhandeln. Auf diese Weise bildet sich ein Tagespreis, der zwar nicht verbindlich ist, aber als wichtige Orientierungsmarke (englisch: Benchmark) und Index bei Verträgen dient.

Statt der TTF soll nach den Vorschlägen der Kommission ein neuer Mechanismus für eine »dynamische« Festlegung der Benchmark geschaffen werden. Warum das besser funktionieren soll als das bisherige System, ist nicht offensichtlich. Auf jeden Fall sind auch für dieses Vorhaben keine zeitnahen Erfolge zu erwarten. Die Kommission peilt für die Schaffung des neuen Mechanismus den März 2023 an. Für die Übergangszeit werden geringfügige Modifikationen an der Arbeitsweise der TTF vorgeschlagen.