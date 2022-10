Gegenddarstellung: Arnold Schölzel

jW Arnold Schölzel

Wo nimmt er sie nur her, diese Energie? Eine Frage, die regelmäßig in der jungen Welt aufkommt. Tja, woher wohl? Vielleicht hängt die Antwort darauf damit zusammen, dass, sobald Missstände, Unrecht oder der alltägliche Wahnsinn Arnolds Weg kreuzen, in ihm ein Funke zündet und er gar nicht anders kann, als mit aller Kraft gegenzuhalten. Lauwarme Erklärungen sind sein Ding nicht. Die Kunst des radikalen Opponierens hingegen schon. Beispielhaft, dass er sich am 13. August 1967 den reaktionären Fängen der Bundeswehr entwand, desertierte und in die DDR flüchtete. Und kein leichter Neuanfang dazu: Zunächst hatte er sich in der Produktion zu bewähren, dann sein Abitur noch einmal abzulegen, um schließlich ein Studium der Philosophie an der Berliner Humboldt-Uni aufzunehmen, wo er später auch promovierte.

Für ihn wie für so viele DDR-Bürger bedeutete dann der Anschluss an die alte Bundesrepublik einen herben Rückschlag. Doch Arnold biss sich durch. Und landete schließlich bei der jW. Zunächst im Feuilleton, prägte er die Zeitung schließlich 16 Jahre lang, bis 2016, als Chefredakteur. Die junge Welt schätzt sich glücklich, dass er sich gar nicht erst auf ein entspanntes Rentnerdasein einließ. Auch wenn er jetzt etwas mehr Zeit hat, die Welt zu bereisen und danach genüsslich von lokalen Köstlichkeiten oder den besten Tröpfchen zu erzählen – Arnold hält Kurs und mischt sich weiter mit spitzer Feder ein. Kommentiert, polemisiert, analysiert mit Leidenschaft das Weltgeschehen. Marx im Rücken, den Gegner im Blick: Arnold hat einen Standpunkt, Haltung und lässt sich nicht bremsen, auch wenn das nicht jedem gefällt. In der Redaktion hat er weiterhin einen festen Arbeitsplatz und auch künftig viele Aufgaben.

Lieber Arnold, wir gratulieren Dir herzlich zum 75. Geburtstag. Feier schön im Kreis der Familie, mit Jutta, der großen Kinder- und Enkelschar! Dir wird es dann sicher bald schon wieder in den Fingern jucken.