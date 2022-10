»Die Frauen wurden entmachtet«

Petros Giannakouris/AP/dpa Auch in Kabul herrschen wieder die Kleidungsvorschriften der Taliban (Kabul, 5.12.2021)

Nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 versprach die Putschregierung Gleichberechtigung, Frauen würden »Schulter an Schulter mit uns arbeiten«. Wie ist die Situation ein Jahr später?

Es ist die Politik der Taliban, die Lage der Frauen medial deutlich besser darzustellen, als sie ist. Letzte Woche wurden viele Frauen bei einem Anschlag in Kabul ermordet, nur weil sie studieren wollten. Die Ankündigungen der Taliban waren nicht ehrlich. Jetzt erleben wir hautnah, was von ihren Versprechen zu halten ist. Die Lage der Frauen ist katastrophal.

Vor der Machtübernahme der Taliban gab es Frauen auch in den Medien, Fernsehmoderatorinnen etwa …

Richtig, zuvor hatte sich die Lage der Frauen auf dem Arbeitsmarkt sehr gut entwickelt. Sie hatten oft angesehene Positionen. Die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, etwas Selbstverständliches, existiert in Afghanistan nicht mehr. Den Frauen wurde alles weggenommen, sie wurden entmachtet.

Im Sommer 2021 gab es international zunächst ein sehr großes Interesse an Afghanistan, insbesondere die Lage von Frauen und Mädchen stand dabei im Mittelpunkt. Das ist vorbei. Gehörte es zur Strategie der Taliban, das einfach auszusitzen?

Ich gehe davon aus, dass die Taliban durchaus geahnt haben, dass es diese Reaktionen geben würde. International bekamen sie viel Gegenwind, alle schauten genau hin. Heute spricht kaum noch jemand über Menschenrechte in Afghanistan. Auch dadurch hat sich die Machtbasis der Taliban deutlich gefestigt, sie haben mehr Selbstbewusstsein. Sie gehen davon aus, dass ihr Handeln zumindest für sie selbst keinerlei Konsequenzen haben wird.

Sie sprachen den tödlichen Selbstmordanschlag auf eine Schule in Kabul vor wenigen Tagen an, bei dem mindestens 46 Schülerinnen getötet wurden. Danach gab es erneut Demonstrationen. Erleben wir eine Wiederbelebung der Frauenproteste?

Absolut, die Frauen geben einfach nicht auf und kämpfen für ihre Rechte. Die Denkweise der Taliban ist alle andere als menschenwürdig. Vor dem Putsch gab es eine Frauenbewegung und gut organisierte Gruppen. Heute gibt es versteckte nichtöffentliche Schulen, wo im geheimen Kurse für interessierte Mädchen und Frauen angeboten werden. Auch dort schließen sich Frauen zusammen und organisieren dann unter anderem solche Proteste. Es ist zwar schwierig, doch Twitter, Whatsapp und Facebook werden von Frauen intensiv zur Organisation, Vernetzung und Kommunikation untereinander genutzt.

Es gibt bekanntlich eine recht große afghanische Diaspora von Ausgewanderten und Geflüchteten. In welchem Maße sind die Frauen auch in Deutschland vernetzt und organisiert?

Es gibt durchaus Frauengruppen, die sich hier engagieren. Zum Beispiel betätigen sie sich handwerklich und verkaufen die Dinge dann. Das Geld, das da zusammenkommt, wird nach Afghanistan gespendet. Besonders Frauen, die keinen direkten Zugang zur Bildung haben, engagieren sich so. Wir organisieren hier Demonstrationen und Proteste. In der Diaspora vertreten wir die Frauen in Afghanistan, versuchen ihnen hier eine Stimme zu geben.

Was halten Sie von dem Narrativ, »wir«, die westlichen Staaten, müssten in andere Länder einmarschieren, um dort die Frauen zu beschützen?

Krieg bringt keinen Frieden und ist auch für Frauen niemals etwas Gutes. Jede Familie in Afghanistan hat Opfer gebracht, jede Frau dort hat durch den Krieg Schaden genommen. Ein Einmarsch kann durch nichts gerechtfertigt werden, was die USA gemacht haben, war grundlegend falsch.

Vor kurzem habe ich im Zug nach Dessau erlebt, wie eine Afghanin angeschrien, rassistisch beleidigt und auch körperlich angegangen wurde. Haben Sie in Deutschland oder Europa rassistische Gewalt erfahren?

Mir persönlich ist so etwas noch nicht passiert. Doch kürzlich war ich mit Ole Jacobs (Regisseur der Filmdoku »Nasim«, jW) in Hamburg essen. Er trug einen Rucksack mit einem Zeichen, das zeigt, dass er sich für Geflüchtete engagiert. Vor der Tür wurde er von einer Gruppe älterer Personen heftig angegangen. Schließlich gebe es hier doch schon »so viele Flüchtlinge«.