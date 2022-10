Nägel mit Köpfen

Vincent Bado/REUTERS Gehüllt in die russische Fahne: Antifranzösische Demonstration in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou (14.10.2022)

Das EU-Parlament hat am Donnerstag den jüngsten Militärputsch in Burkina Faso verurteilt. Dieser untergrabe die zuletzt zu verzeichnenden »Fortschritte auf dem Weg zu einer geordneten Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung«, erklärten die Abgeordneten und fordern die sofortige Rückkehr zu einer zivilen Regierung. In dem westafrikanischen Land selbst zweifelt offenbar niemand daran, dass sich Hauptmann Ibrahim Traoré an der Spitze der Militärjunta behaupten kann. Er hatte am 30. September den selbst durch einen Staatstreich an die Regierung gelangten Oberstleutnant Paul-Henry Sandaogo Damiba in einem zweiten Putsch verdrängt. Ausgelöst wurde dieser, wie im Blog des Journals Mediapart am vergangenen Freitag erläutert wurde, durch Spannungen zwischen zwei Clans innerhalb der Armee nach einer Reihe von Massakern der Dschihadisten an Armeeangehörigen (zuletzt am 26. September). Dieser zweite Putsch war von Massendemonstrationen begleitet, auf denen zum einen mit aufgewühlten »France dégage«-Rufen ein Abzug Frankreichs aus der Region und zum anderen mit russischen Fahnen eine militärische Unterstützung durch Moskau wie in Mali gefordert wurde.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war wohl der Versuch Damibas, im Rahmen des Nationalen Dialogs, der »Assises nationales«, sich mit den alten Eliten (wie der Partei des von ihm gestürzten Präsidenten Roch Kaboré) zu versöhnen. Hinzu kam, dass Damiba den im ivorischen Exil lebenden Expräsidenten Blaise Compaoré im Juli zur Rückkehr eingeladen hatte. Compaoré wird von der Justiz wegen Beihilfe zum Mord an Burkina Fasos erstem Staatschef Thomas Sankara verfolgt.

Am Wochende nun wurden die Vertreter der »Assises nationales« von Traoré einberufen, um den Übergang unter seiner Führung einzuläuten. 300 Delegierte der »treibenden Kräfte der Nation«, wie es auf der Internetseite Le Faso hieß, verabschiedeten die »Charte de la transition«. Am Freitag, dem ersten Tag der Sitzung, demonstrierten vor dem Konferenzzentrum mehrere hundert Personen, die das Porträt Traorés trugen, seinen Namen skandierten und burkinische Fahnen sowie auch die von Mali und Russland schwenkten.

In den vier Kapiteln und 27 Artikeln der Übergangscharta wird festgelegt, dass die Transition 21 Monate dauert, mit Traoré als dem Staatspräsidenten. Die Übergangsregierung aus maximal 25 Ministern wird von einem Premierminister geführt. Das Übergangsparlament, die Gesetzgebende Versammlung, besteht aus 71 Mitgliedern, die nur ein Sitzungsgeld erhalten. 20 Mitglieder beruft der Übergangspräsident, 13 werden aus Regionen entsandt, 16 Mitglieder kommen aus den Streitkräften, zehn aus der Zivilgesellschaft sowie zwölf Persönlichkeiten aus politischen Parteien und Bewegungen. Staatspräsident, Premierminister und Parlamentsvorsitzender sind von der kommenden Präsidentschaftswahl ausgeschlossen.

»Wir werden dafür sorgen, dass die jungen Sankaristen es besser machen als ihre Väter«, schworen die Anhänger am Grab Sankaras. Der Sozialist war von einem Mordkommando am 15. Oktober 1987 erschossen worden. Die patriotische Bewegung »Je refuse« (Ich sage nein) bleibt kritisch und lehnt jegliche Präsenz ausländischen Militärs auf burkinischem Boden ab. Neben jenen Burkinaben, die fordern, dass Russland durch die Entsendung der Wagner-Gruppe in den Kampf gegen die dschihadistische Gewalt eingreift, gibt es auch jene, die meinen, dass es sinnvoll wäre, hochentwickelte russische Waffen und Drohnen zu erwerben, wie Le Faso am Dienstag berichtete. Dass das durchaus angebracht sein könnte, zeigt das Ranking des Global Firepower Index zur Militärkraft von 36 afrikanischen Staaten, bei dem Burkina Faso ganz hinten an 31. Stelle liegt, während Mali immerhin die 18. Position einnimmt. Denn man darf nicht vergessen, dass sich seit 2020 in Burkina Faso genau wie in den Nachbarländern Mali und Niger die beiden größten islamistischen Gruppen einen mörderischen Kampf um Terrain und Einfluss liefern.