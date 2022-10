Entscheidung zu Berlin-Wahl verzögert sich

Berlin. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags hat in seiner Sitzung am Donnerstag doch noch keine Empfehlung für die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin beschlossen. Erst müssten in die Beschlussempfehlung noch Änderungswünsche eingearbeitet werden, sagte der SPD-Abgeordnete Johannes Fechner am Donnerstag in Berlin. Man wolle absolut sichergehen, dass die Beschlussempfehlung fehlerfrei sei. Laut Fechner soll sich der Ausschuss am 7. November zu einer Sondersitzung treffen. (dpa/jW)