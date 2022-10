»Es gilt das Prinzip Nichteinmischung«

Xinhua/imago images Auf dem Weg nach Duisburg: Güterzug verlässt den Bahnhof in der südwestchinesischen Stadt Chongqing (März 2021)

Uwe Behrens ist Experte für Transportwesen. Ab 1990 arbeitete er in China für verschiedene Logistikunternehmen und übernahm 2000 auch das Management eines französischen Joint Ventures in Indien. Seit 2008 ist Behrens Berater eines in Hongkong ansässigen Logistikunternehmers im Rahmen der Neuen Seidenstraße. Soeben erschien im Verlag Edition Ost, Berlin, sein Buch »Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße?« (256 S., 18 Euro), das am Sonnabend am Stand der jungen Welt auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wird. Siehe Seite 5

Sie stellen am Sonnabend auf der Frankfurter Buchmesse am Stand der jungen Welt Ihr aktuelles Buch »Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße?« vor. Sie haben als Logistiker 27 Jahre in der Volksrepublik gelebt und gearbeitet. Was sind Ihrer Ansicht nach die zentralen innen- und außenpolitischen Themen des derzeit laufenden 20. Parteikongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh)?

Auch mehr als 40 Jahre nach Beginn der Reformen und Öffnung der chinesischen Gesellschaft steht die Volksrepublik China noch immer vor schwierigen Aufgaben. Innenpolitisch gilt es, den Weg zu einer Gesellschaft mit mittlerem Wohlstand weiter zu verfolgen, das Land vereint und gestärkt für dieses Ziel zu entwickeln. Je stärker das Land wirtschaftlich und politisch wird, je mehr sich der Sozialismus mit chinesischem Charakter festigt, das Gesellschaftssystem sich nicht durch Handel wandelt, desto mehr wird China von den entwickelten Industrienationen als Bedrohung für ihr System angesehen.

Außenpolitisch steht meines Erachtens die weitere Entwicklung der globalen multilateralen Zusammenarbeit im Zentrum. Diese richtet sich implizit gegen die Bestrebungen einiger führender Länder, eine unilaterale Weltordnung zu etablieren, die Blockbildung zu festigen.

Innenpolitisch ist der Kampf gegen Korruption ein wichtiges Thema. Wie gestaltet er sich auch mit Blick auf die Schere zwischen Arm und Reich in der Volksrepublik?

In den vergangenen zehn Jahren wurde entschlossen gegen die Korruption in Partei und staatlichen Organen angekämpft. Insgesamt wurden mehr als 4,6 Millionen Fälle aufgegriffen. In der Bevölkerung fand das große Zustimmung. Das Leben wurde sicherer und gerechter. Aber noch immer ist dieser Kampf offensichtlich nicht beendet. Xi Jinping machte das klar, als er sagte: »Solange der Nährboden und die Bedingungen für die Korruption noch existieren, müssen wir weiter das Signalhorn blasen und uns in unserem Kampf gegen die Korruption niemals ausruhen, nicht einmal für eine Minute.« Und das ist im Zusammenhang mit den in den letzten Jahren gewachsenen sozialen Unterschieden zu sehen. Er führte weiter aus, China wird rechtmäßige Einkünfte schützen, übermäßige Einkünfte ausgleichen und illegale Einkünfte verbieten. Zu erwarten ist eine breite Palette von Maßnahmen wie neue Steuern für Reiche, um arme Familien zu unterstützen, Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, das soziale Sicherheitsnetz zu stärken und mehr öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen.

Das Ziel besteht eindeutig darin, die Einkommens- und Konsumunterschiede zwischen den Haushalten schrittweise zu verringern, ohne dabei die Wachstumstreiber, etwa die Hightech-, die Immobilienindustrie oder die Entwicklung grüner Energien, zu gefährden.

Erst am Donnerstag erklärte Michael Gilday, Chef der US-Marine, in einem Gespräch mit der US-Denkfabrik Atlantic Council, das US-Militär müsse »womöglich noch in diesem Jahr und damit früher als bisher angenommen mit einer Invasion Chinas in Taiwan« rechnen. Hat sich Beijings Position dem verschärften Konfrontationskurs des Westens um die Provinz angepasst?

In unseren Medien wird unterschwellig die Nachricht verbreitet, China wolle möglicherweise in absehbarer Zeit Taiwan gewaltsam mit dem Mainland vereinigen. Xi Jinping betonte zwar, dass man das Versprechen, eine Unabhängigkeit Taiwan notfalls mit Gewalt zu verhindern, nicht aufgeben werde. Das ist eine Antwort auf die zunehmenden Versuche, Differenzen zwischen China und Taiwan zu verstärken. Xi erwähnte in seiner Rede auf dem Parteikongress, die eine Kurzfassung des Arbeitsberichts darstellt, nicht den wichtigen Konsens von 1992 zwischen China und Taiwan. Dieser war das Ergebnis eines Treffens im Jahr 1992, das die diplomatische Grundlage zwischen den beiden Parteien bildete.

Der vollständige Bericht sagt jedoch, dass Beijing sich an das Ein-China-Prinzip und den Konsens von 1992 halten wird. Der chinesische Präsident führte aus: »Auf dieser Grundlage werden wir umfassende und eingehende Konsultationen über die Beziehungen über die Taiwanstraße und die nationale Wiedervereinigung mit Menschen aus allen politischen Parteien, Sektoren und sozialen Schichten in Taiwan durchführen, und wir werden mit ihnen zusammenarbeiten, um die friedliche Entwicklung der Beziehungen über die Taiwanstraße zu fördern und den Prozess der friedlichen Wiedervereinigung Chinas voranzutreiben.« Das ist eine komplett andere Nachricht als die Orientierung auf eine gewaltsame Übernahme.

In der bürgerlichen Berichterstattung dominieren neben »Taiwan« die Schlagworte »Personenkult« und »Null-Covid-Politik«. Von dem ambitionierten Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße, englisch »Belt and Road Initiative«, kurz BRI, über das Sie in ihrem neuen Buch schreiben, hört man dagegen nichts. Ist das kein Thema beim Kongress?

Mit der Fokussierung auf Xi Jinping als angeblichem Diktator versucht die bürgerliche Presse, das Zerrbild der in US-Strategiepapieren formulierten Trennung zwischen der Regierung und dem chinesischen Volk zu verbreiten. Nicht das chinesische Volk wolle die Welt beherrschen, sondern die Kommunistische Partei mit ihrem »rücksichtslosen« Führer. Diese Politik wurde und wird seit Jahrzehnten verfolgt. Die BRI ist weltweit ein Erfolgsmodell. Es ist für die Medien schwer, mittels der BRI die VR China zu verunglimpfen, obwohl auch das versucht wird, wie die am 5. Oktober veröffentlichte WDR-Doku »Chinas langer Arm: Die Seidenstraße in Europa« veranschaulicht. Dort heißt es, dass wirtschaftlich zurückgebliebene Regionen in Europa zwar gefördert würden, es Beijing aber letztlich nur um die Kontrolle der Lieferketten ginge. Mein Interview für diesen Film wurde nach Fertigstellung offensichtlich von einer dem Journalisten übergeordneten Administration gestrichen. Auf dem Parteikongress wird mit Sicherheit die Fortführung der BRI bestätigt und mit neuer Kraft versehen.

Wie würden Sie die Bedeutung dieses Projekts kurz zusammenfassen – für die Volksrepublik wie auch die einbezogenen Staaten?

Der Kern der BRI ist die Förderung der lokalen Wirtschaften durch Infrastruktur, Kommunikation, gleichberechtigte Zusammenarbeit und Handel. Die Prinzipien der BRI basieren auf Nichteinmischung, der uneingeschränkten Souveränität der beteiligten Länder, auf Harmonie untereinander statt Hegemonie eines Partners. Nicht die Zugverbindungen von China nach Duisburg sind der Kern, sondern der multilaterale Handel, der auch in Afrika und Zentral- oder Südostasien Industrieentwicklung ermöglicht. Letztlich steht das Ziel, den globalen Wohlstand zu erhöhen. Die Länder des globalen Südens stehen dieser Entwicklung sehr aufgeschlossen gegenüber. In Afrika, Lateinamerika, auch Asien, übersteigt die Achtung Chinas jene der USA und sicher die der ehemaligen Kolonialmächte Europas.

Erwarten Sie eine weitere Verschärfung westlicher Maßnahmen gegen die BRI?

Ja, ganz sicher. Es hat einige Jahre gebraucht, dass der Westen die Bedeutung der BRI verstanden hat. Zunächst wurde die Initiative als ein überambitioniertes Projekt in Zentralasien zur Erweiterung des chinesischen Einflusses angesehen. Die globale Bedeutung wurde nicht wahrgenommen. Nachdem sich mehr und mehr Staaten dieser Initiative angeschlossen haben – gegenwärtig sind rund 140 Länder beteiligt – wurde man aufmerksam und versuchte, durch eigene Initiativen ein Gegengewicht aufzubauen. 2021 verkündete die EU das sogenannte »Global Gateway« und die USA die »Build Back Better World Strategie«. Im Juni folgte die »Partnership for Global Infrastructure and Investment«. Da die beiden 2021er Initiativen bislang keinen Erfolg brachten, soll die »Partnerschaft« neue Impulse geben.

Und zum Abschluss. Wohin führt denn die Neue Seidenstraße, wie Sie im Titel Ihres Buches fragen?

Die BRI führt zu einer multilateralen Globalisierung, in der die Länder des globalen Südens gleichberechtigt am Tisch sitzen. In der Eröffnungsrede des Parteitages sagte der Generalsekretär der KPCh, dass das chinesische Volk bereit sei, Hand in Hand mit Menschen auf der ganzen Welt zu arbeiten, um eine noch bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen. Genau das ist das Ziel der BRI.