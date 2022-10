Steinmeier verschiebt kurzfristig Ukraine-Reise

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine geplante Reise in die Ukraine am Mittwoch kurzfristig verschoben. Dafür ausschlaggebend waren nach dpa-Informationen Sicherheitsgründe. Steinmeier wollte sich ab Donnerstag in dem Land aufhalten und in Kiew auch Präsident Wolodimir Selenskij treffen. Die offiziell nicht angekündigte Reise soll den Informationen zufolge zeitnah nachgeholt werden. Am Donnerstag bekräftigte Selenskij bei einem Telefonat mit Steinmeier die Einladung. »Wir bereiten den Besuch des deutschen Präsidenten in der Ukraine vor«, teilte er nach dem Gespräch mit. (dpa/jW)