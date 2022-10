Grüne gegen Beijing

Felix Schlikis/IMAGO/Lobeca China auf grünem Grund: Dazu soll es nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nicht kommen

Chinesische Investitionen in der BRD sorgen für Streit in der Bundesregierung. So gerät die geplante Übernahme des Containerterminals Tollerort (CTT) durch den chinesischen Containerriesen Cosco Shipping Ports Limited im Hamburger Hafen derzeit zum Zankapfel der Ampel. Wie NDR und WDR am Donnerstag berichteten, hatte das Kanzleramt das von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) angestrebte Investitionsprüfungsverfahren zur Übernahme seit Wochen nicht auf die Tagesordnung genommen, wodurch kein Kabinettsbeschluss (dagegen) zustande kommen konnte. Statt dessen seien die Fachressorts beauftragt worden, einen Kompromiss zugunsten der Übernahme zu finden – obwohl die Ressorts sie ablehnen.

Die mehrheitlich im Besitz der Hansestadt befindliche Hamburger Hafen- und Logistik AG hatte sich im September 2021 mit Cosco auf eine 35prozentige Übernahme des CTT geeinigt. Diesen August war dann von einem möglichen Veto von Habeck zum Schutz der »kritischen Infrastruktur« die Rede. Weder sein Ressort noch das Kanzleramt wollten sich nun auf Anfragen von NDR und WDR zu dem Verfahren äußern. Das Wirtschaftsministerium habe die Übernahme im Zuge des Investitionsprüfverfahrens »bereits zur endgültigen Ablehnung im Bundeskabinett angemeldet«, berichteten die Sender.

Die Grünen-Bundestagsfraktion pflichtete dem bei. Fraktionsvize Andreas Audretsch nannte den Teilverkauf des Hafenterminals am Donnerstag einen »Riesenfehler« und begründete dies mit »Abhängigkeiten von autoritären Regimen«. Diesen Ball nahm die Union gerne auf; Fraktionsvize Jens Spahn erklärte sogleich gegenüber dpa, deutsche Häfen gehörten »nicht in chinesische Hand«. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Linke-Bundestagsfraktion, Christian Leye, warnte am Donnerstag vor den Kosten eines »ausgeprägten Wirtschaftskriegs mit China«. »Kritische Infrastruktur zu verscherbeln« sei jedoch »niemals sinnvoll«. Im Umgang mit China brauche es »Fingerspitzengefühl«, teilte er mit.

Ein Senatssprecher erklärte am Donnerstag, Hamburgs Erster Bürgermeister und Scholz-Nachfolger Peter Tschentscher (SPD) teile keine Befürchtungen, die Volksrepublik könne durch eine Beteiligung von Cosco am Terminal Tollerort Zugriff auf kritische Infrastruktur erhalten. In der Sache habe sich nichts verändert.