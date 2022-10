Nicole Buchmann/Schweriner Volkszeitung/dpa

Durch ein Feuer ist ein Hotel in der Gemeinde Groß Strömkendorf (Mecklenburg-Vorpommern), das seit dem Frühjahr als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine diente, in der Nacht zu Donnerstag fast vollständig zerstört worden. Die 14 Bewohner und drei Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig unverletzt verlassen. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Rostock gehen von einem politisch motivierten Brandanschlag aus. Erst am Wochenende war die Polizei wegen einer Hakenkreuzschmiererei am Eingangsschild des Hauses gerufen worden. (jW)