Johnson hofft auf Comeback

Steve Taylor/IMAGO/ZUMA Wire Konnte ihre Klientel doch nicht so einfach beglücken wie gedacht: Liz Truss auf einem Plakat von Extinction Rebellion (14.10.2022)

Der Kampf um die Nachfolge von Boris Johnson dauerte länger als Elizabeth Truss’ Amtszeit in Downing Street Nr. 10. Am Donnerstag trat Truss nach einem Treffen mit dem Vorsitzenden des 1922-Komitees, Graham Brady, zurück. Das Komitee ist für die interne Organisation der Tory-Partei zuständig. Zuvor riefen 15 konservative Abgeordnete Truss öffentlich zum Rücktritt auf. Am Vortag hatten 30 Tory-Abgeordnete bei einer Abstimmung über ein Frackingverbot nicht mit ihrer Partei gestimmt.

Nach nur 45 Tagen an der Spitze der Tories und der britischen Regierung trat Truss um 13.30 Uhr Ortszeit vor die Medien. In einer kurzen Erklärung sagte sie: »Ich trat mein Amt in einer Zeit großer wirtschaftlicher und internationaler Instabilität an. (…) Unser Land wurde durch geringes Wirtschaftswachstum lange zurückgehalten. Ich wurde von der Konservativen Partei gewählt, um das zu ändern. (…) Unsere Vision waren eine stark wachsende Wirtschaft und niedrige Steuern. (…) Ich erkenne nun an, dass ich meine Ziele nicht mehr umsetzen kann.«

Die Regierungskrise in London hatte sich am Mittwoch abend verschärft, nachdem Innenministerin Sue-Ellen »Suella« Braverman zurückgetreten war. Braverman musste gehen, weil sie offizielle Dokumente von ihrer privaten E-Mail-Adresse verschickt hatte. Aber sie griff in ihrem Rücktrittsschreiben auch Truss scharf an.

Nächste Woche soll es eine neue Abstimmung über den Parteivorsitz geben. Bis dahin bleibt Truss im Amt. Laut den politischen Analysten der BBC sind die wahrscheinlichsten Kandidaten für ihre Nachfolge Rishi Sunak und Penelope Mordaunt, die im Sommer gegen Truss verloren hatten. Ebenso große Chancen werden dem Verteidigungsminister Ben Wallace und Finanzminister Jeremy Hunt zugeschrieben. Wie ein leitender Times-Redakteur auf Twitter schrieb, betrachtet Johnson die Entwicklungen als »Sache von nationalem Interesse« und bereitet sich auf eine Kandidatur für den Vorsitz vor. Die Oppositionsparteien Labour und Liberale forderten in ersten Stellungnahmen Neuwahlen. Auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagt, diese seien nun »demokratisches Gebot«.