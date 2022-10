Die Auflösung von Geschichte in Geschichten

Gemeinfrei Von Wolfgang Knöbl kritisiert: Soziologe Max Weber

Großspurige Prozessbegriffe wie Rationalisierung, Modernisierung oder funktionale Differenzierung haben gegenwärtig keinen guten Stand in den Sozial- und Kulturwissenschaften. Zwar sind sie keineswegs vollständig verschwunden, beziehen sich aber – wie etwa Andreas Reckwitz’ These einer Singularisierung der bundesdeutschen Gesellschaft seit den 1970er Jahren – auf immer kleinteiligere räumliche oder zeitliche Einheiten. Der ehemals mit Konzepten wie etwa der Säkularisierung verbundene Anspruch, universalgeschichtliche Entwicklungstendenzen auf einen Begriff zu bringen, wird kaum mehr erhoben.

Die Abkehr der Soziologie von sozialer Transformation mit langer Dauer hat mehrere Ursachen. Zum einen, so Knöbl in seinem neuen Buch »Die Soziologie vor der Geschichte«, habe sich herausgestellt, dass »die soziale Wirklichkeit sehr viel komplizierter und gebrochener ist«, als dies mit Begriffen wie etwa Demokratisierung oder Globalisierung eingefangen werden könnte. Zum anderen stehen derartige Begriffe unter dem Verdacht, hinter ihrer analytisch-beschreibenden Fassade ein normatives, eurozentrisches Fortschrittsverständnis zu propagieren, das – wenn überhaupt – nur für »den Westen« Geltung beanspruchen kann. Postkoloniale Theoretikerinnen haben darauf hingewiesen, dass die vermeintlich neutralen Begriffe zur wertfreien Beschreibung eines langfristigen, sozialen Wandels reale Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnisse stiften und rechtfertigen. So wurde etwa im Rahmen der Modernisierungstheorie der 1950er und -60er Jahre, die Knöbl ausführlich kritisiert, die Trennung von Staat und Gesellschaft, Politik und Ökonomie als notwendiger und unumkehrbarer Schritt einer ohnehin ablaufenden Ausdifferenzierung der Gesellschaften in funktional spezialisierte Teilbereiche und Subsysteme verstanden. Privatisierung erschien vor diesem Hintergrund weniger als ein politisches Projekt, sondern vielmehr wie ein naturgeschichtlicher Vorgang.

Trotz aller Kritik an den integrativen Epochen-, Formations- und Prozessbegriffen scheinen die Humanwissenschaften und hier insbesondere die Soziologie nicht auf sie verzichten zu wollen. Letztlich können sie auch gar nicht anders, als auf entsprechende Begriffe zurückzugreifen, um »größere Zeiträume zusammenzufassen und zu überbrücken«. Allerdings, so Knöbl, müsse man sich darüber im klaren sein, welche geschichtsphilosophischen Implikationen und Konsequenzen die Verwendung großformatiger Prozessbegriffe hat. Schließlich, so sein zentrales Argument, führe jeder Großprozess, wie auch etwa die Bürokratisierung, (Sozial-)Disziplinierung, Zivilisierung oder Digitalisierung, »hochproblematische geschichtsphilosophische Restbestände mit sich«. Diese gelte es aufzudecken und der Kritik bzw. Rechtfertigung zugänglich zu machen. Entsprechend dieses Programms geht es über weite Strecken des Buches darum, den Koryphäen der Soziologie – von Max Weber über Norbert Elias oder Max Horkheimer bis Niklas Luhmann – nachzuweisen, dass sie die Argumentationsmuster der Geschichtsphilosophie des 18. und 19. Jahrhunderts »unreflektiert« reproduziert haben. Hat man die »zumeist unreflektiert gebliebenen Probleme von Prozessbegriffen« schließlich aufgedeckt, kann man sich den Dynamiken sozialen Wandels ›im langen Bogen‹ endlich ohne ihren metaphysischen Ballast (Teleologie, Determinismus, Fortschrittsoptimismus usw.) widmen.

Wie sich Knöbl einen solchen »reflektierte(n) Zugang zu Prozessen« konkret vorstellt, führt er am Ende des Buches anhand von Demokratisierung, Individualisierung und Industrialisierung beispielhaft aus. Sein Trick, um den Prozessbegriffen ihr geschichtsphilosophisches Erbe auszutreiben, besteht im wesentlichen darin, geschichtsphilosophische Aussagen in erzähltheoretische Argumente zu überführen. Was zuvor als eigendynamische, notwendige und teleologisch ablaufende (Menschheits-)Geschichte verstanden wurde (deren objektive Entwicklungslogik es zu entdecken galt), wird zum subjektiven »Ergebnis der Konstruktionsleistung der Erzählerin« degradiert. An die Stelle der nunmehr überwundenen Suche nach einer »Prozessontologie« tritt die Anerkennung der »reichhaltige(n) Phänomenologie der in den Sozialwissenschaften verwendeten prozessbezogenen Erzählweisen«. Wiederholt weist Knöbl darauf hin, dass die Beschreibung eines Prozesses nicht mit diesem selbst verwechselt werden dürfe – fragt sich nur, woher Knöbl vom Unterschied beider wissen kann, wenn doch reale Prozesse nie ohne ihre narrative Formatierung zugänglich sind.

Knöbls Herabstufung von Prozessen zu Erzählungen verändert das Verfahren der Kritik grundlegend: Wer die »Problematik der Narrativität« und »das ›Wie‹ der Darstellung« ins Zentrum rückt, interessiert sich im Grunde nicht länger für das ›Was‹ von Prozessen, die nurmehr als erzählerische Verkettung von Ereignissen verstanden werden sollen. Die Abstraktion von ihrem eigentlichen Gehalt im Zuge einer literaturwissenschaftlichen Formalisierung verunmöglicht kritische Rückfragen nach der Wahrheit einer »Prozessoziologie«. Gemessen an ihren narrativen Konstruktionsprinzipien gibt es zwar weiterhin bessere und schlechtere, plausiblere und weniger plausible Erzählungen – »die eine wahre oder richtige Erzählung« kann und darf es aber nicht mehr geben. Womit sich auch die Suche danach erledigt hat und der einheitsstiftende Kollektivsingular Geschichte in die Pluralität vieler Geschichten zerfällt.

Neben den erkenntnistheoretischen irritieren vor allem die politischen Konsequenzen von Knöbls Projekt einer erzähltheoretischen Wende der Soziologie. Denn die Voraussetzung dafür, dass Prozessualität und sozialer Wandel nur eine Angelegenheit nachträglicher Konstruktion sind, besteht darin, die wirkliche Geschichte als zufällige Abfolge unzusammenhängender Einzelereignisse aufzufassen. Erst die Annahme der Menschheitsgeschichte als »wilde Kontingenz der bloßen Vorkommnisse« ermöglicht die Vielfalt – aber auch den Relativismus – der Narrative. Wenn Geschichtsschreibung derart als »Sinngebung des Sinnlosen« (Theodor Lessing) verstanden wird, lassen sich aus der historischen Erkenntnis auch keine handlungsanleitenden Einsichten für Gegenwart und Zukunft mehr gewinnen. Damit wäre auch der Marxsche Imperativ passé, durch die Erkenntnis und Überwindung weitgehend automatisch ablaufender – und vor allem: wirklicher – Prozesse und Mechanismen im Bereich des Sozialen endlich die Vorgeschichte der Menschheit hinter sich zu lassen.