Der große Pfusch

IMAGO/ZUMA Wire Demonstranten in London fordern Klimahilfen für das von einer Jahrhundertflut heimgesuchte Pakistan (14.10.2022)

Der Befund ist eindeutig: Das reichste eine Prozent der Weltbevölkerung erzeugt mehr als doppelt soviel Kohlenstoffverschmutzung wie die 3,1 Milliarden ärmsten Menschen weltweit. Das hat die Organisation Oxfam ausgerechnet. Gleichzeitig sind arme Länder am stärksten von den Auswirkungen der Klimakrise wie Dürren, Überschwemmungen, Waldbränden und Stürmen betroffen. Um sich davor zu schützen, müssten zum Beispiel afrikanische Länder südlich der Sahara innerhalb der nächsten zehn Jahre voraussichtlich mehr als eine Billion Euro an Schulden aufnehmen, teilte das »Internationale Aktionsnetzwerk für Schuldengerechtigkeit und Klima« jüngst mit. Das würde einer 50prozentigen Erhöhung des aktuellen Schuldenstands gleichkommen – es sei denn, die reichen Industrieländer stellten angemessene Finanzmittel zur Bewältigung der Klimakrise bereit.

Ziel nicht erreicht

Dass das passiert, ist allerdings mehr als unwahrscheinlich. Laut OECD haben die Industrieländer 2020 insgesamt 83,3 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz an »einkommensschwache« Länder überwiesen. Nicht nur haben diese Staaten damit ihr zwölf Jahre altes Ziel nicht erreicht, die Klimahilfen bis 2020 auf jährlich 100 Milliarden US-Dollar zu steigern. In der am Mittwoch veröffentlichen Analyse »Climate Finance Short-Changed« schätzt Oxfam den tatsächlichen Wert der Unterstützung durch die Indus­trieländer im Jahr 2020 auf lediglich 21 bis 24,5 Milliarden US-Dollar. Die Industrieländer würden durch eine »großzügige Anrechnungspraxis« für Klimahilfen Zahlen auf dem Papier angeben, »die mit der tatsächlichen Unterstützungsleistung nur wenig zu tun haben«, erklärte Jan Kowalzig, Referent für Klimapolitik bei Oxfam, in einer Mitteilung.

In ihrer Analyse hat Oxfam zwei Faktoren betrachtet, die zu dieser Überbewertung der Klimahilfen führen. Zum einen würden auch solche Programme großzügig als Hilfen angerechnet, »deren Klimafokus eher gering ausgeprägt« sei. Zum anderen, so heißt es in der Studie weiter, würden beispielsweise Kredite nach ihrem Nennwert und nicht nach ihrem Mehrwert angerechnet, der sich für ein Empfängerland etwa aus der Zinsvergünstigung eines Entwicklungsdarlehens gegenüber einem Kredit zu marktüblichen Konditionen ergibt.

»Wenig überraschend«

Die Organisation kritisiert zudem, dass rund 70 Prozent der bereitgestellten öffentlichen Mittel in Form von Darlehen bei den Empfängerländern ankommen und die einkommensschwachen Länder so für die Programme letztlich selbst aufkämen. Sie bezahlten die Kredite ab, obwohl sie oft kaum oder gar nicht zur Klimakrise beigetragen hätten. Das sei ungerecht und widerspreche zudem den Prinzipien der UN-Klimarahmenkonvention, so Klimareferent Kowalzig. »Außerdem treiben Klimakredite die Schuldenberge der oft von Armut geplagten Länder weiter in die Höhe.«

Dass von den Klimahilfen der Geberländer nur ein Bruchteil tatsächlich geleistet werden, sei »ernüchternd«, aber zugleich »wenig überraschend«, sagte am Mittwoch Fridays-for-Future-Sprecherin Annika Kruse gegenüber jW. Mit Blick auf die am 6. November beginnende 27. UN-Klimakonferenz erklärte Kruse weiter, dass diese Veranstaltungen schon immer »zum Großteil aus leeren Versprechen ohne darauffolgende Taten« bestünden. »Die COP27 muss endlich Mechanismen bereitstellen, dass die bereits getätigten Versprechen, wie die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und der weltweite Kohleausstieg, von den Mitgliedstaaten auch tatsächlich umgesetzt werden«, forderte die Klimaaktivistin. Die von den UN anvisierten 100 Milliarden US-Dollar Klimahilfen jährlich reichten außerdem nicht aus, um das klimapolitische Versagen der verursachenden Länder auszugleichen. »In einer klimagerechten Welt, sollten Länder, die die Klimakrise nicht oder kaum verursacht haben, nicht für ihre Schäden aufkommen müssen«, so Kruse.