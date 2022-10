Zivil ist nur der Frieden

NurPhoto/IMAGO Bombardierungen wie am Dienstag in Kiew erlebt die Bevölkerung im Donbass seit 2014

Es stimmt schon: Die russischen Drohnen- und Raketenschläge gegen ukrainische Kraftwerke ziehen auch die zivile Gesellschaft des Landes schwer in Mitleidenschaft. Der Ausfall der Stromversorgung unterbricht sekundär auch die Wasserkraftwerke, weil die Pumpen elektrisch betrieben werden, er legt die Fernheizungssysteme und die Aufzüge in den Wohnhochhäusern von Kiew und das Transportsystem lahm, soweit es elektrisch betrieben wird – von der U-Bahn bis zum Bahnverkehr. Aber es ist Krieg, und die Infrastruktur wird – auf allen Seiten – vom Militär mitgenutzt. »Zivil« ist sie nur im Frieden. Die Vorstellung, Schlachtfeld und Hinterland ließen sich sauber voneinander trennen, bleibt hinter der Realität des modernen Krieges zurück. Wenn Wolodimir Selenskij jetzt von »Terror gegen die Zivilbevölkerung« spricht, dann vergisst er dazuzusagen, dass man ebenso gut feststellen könnte, dass sein Staat und sein Militär die eigene Zivilbevölkerung als Geisel behandeln – als Ressource für Rekruten ohnehin, aber insbesondere auch als ein Reservoir von Menschen, die noch als Tote auf der Straße ungefragt der Propaganda der »eigenen« Seite einen letzten Dienst leisten müssen: als präsentierbare »unschuldige Opfer«. Das Argument, der beste Weg, solche Opfer zu vermeiden, bestünde darin, den Krieg durch eine diplomatische Lösung zu beenden, grenzt in der heutigen Ukraine an Hochverrat. Es ist Kiew, das Verhandlungen derzeit kategorisch ausschließt, Anfang Oktober sind Gespräche mit Putin durch ein Dekret des ukrainischen Präsidenten sogar explizit verboten worden.

Noch ein anderer Punkt wird bei der allgegenwärtigen Empörungsrhetorik über den »russischen Terror gegen die Zivilbevölkerung« systematisch ausgeblendet. Was die Ukraine seit vielleicht zehn Tagen in verstärktem Maße erlebt, hat sie selbst den Bewohnern des Donbass seit acht Jahren bereitet. Mit schwerer Artillerie, aus Raketenwerfern und mit Kampfdrohnen, in diesem Fall vom türkischen Typ »Bayraktar«. Angriffe auf Märkte, Wohnviertel, Umspannstationen, Pumpwerke und Kanäle im Donbass fanden seit 2014 mehrmals pro Woche statt und tun es bis heute. Meldungen über drei Tote hier, fünf dort und über 20 an einem einzigen Morgen in einer Schlange vor einem Geldautomaten im Zentrum von Donezk am Rentenzahltag fallen durchs Wahrnehmungsraster der westlichen Öffentlichkeit. Es ist ja nicht »unabhängig geprüft«, sondern stützt sich nur auf Berichte der sogenannten Behörden der sogenannten Volksrepubliken. Es waren übrigens nicht diese, die diesen Infrastrukturkrieg angefangen haben. Nun kehrt er – samt seinen Schrecken für die Bewohner des Hinterlandes – dorthin zurück, von wo er ausgegangen ist. Das macht keinen getöteten Zivilisten wieder lebendig und keine Verwundeten wieder gesund – aber es sollte vielleicht über all dem billigen Moralisieren nicht vergessen werden, das in der hiesigen Öffentlichkeit das Nachdenken ersetzt.