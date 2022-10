Gemeinsam gegen Modi

@SitaramYechury via twitter Doraisamy Raja (r.) auf dem Parteitag der CPI am 18. Oktober

Bereits am Vorabend des Parteitags hatte Generalsekretär Doraisamy Raja den Gedanken einer Volksfront beschworen. Und nicht nur Raja, der am Dienstag für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde, sieht die Aufgabe, die regierenden Hindunationalisten der Bharatiya Janata Party (BJP) von der Macht zu verdrängen, als »größte Herausforderung«. Nationalsekretär Kankanala Narayana schlug während des Treffens der Kommunistischen Partei Indiens (CPI) in dieselbe Kerbe. »Es ist an der Zeit, dass sich alle Nicht-BJP-Kräfte zusammentun, um den antidemokratischen Methoden der Regierung Modi entgegenzutreten. Wir mögen auf regionaler Ebene Differenzen haben, auf nationaler Ebene sind aber sowohl der Kongress als auch die Trinamool gegen die BJP«, äußerte er gegenüber Medienvertretern.

Fortschrittliche Kräfte im ganzen Land sind besorgt wegen der Änderungen, die die ultrarechten Hindunationalisten unter Premier Narendra Modi seit 2014 ins Werk setzen. Lehrpläne an Schulen wurden in ihrem Sinne überarbeitet, Führungspersonal namhafter Kultur- und Forschungseinrichtungen ausgetauscht, umstrittene Gebote wie etwa der exponierte Kuhschutz in Gesetzen festgeschrieben. Muslime und andere Minderheiten fühlen sich vielerorts durch radikale Hindugruppen bedroht, die sich als Fußvolk der hindu-nationalistischen Bewegung verstehen. Die Furcht ist begründet, wie vermehrte Morde an kritischen Intellektuellen und Vertretern von Minderheiten zuletzt belegen.

So überrascht das CPI-Bekenntnis zu linker Eintracht und zu einem breiten Bündnis aller säkularen Kräfte gegen die BJP nicht. Im Zentrum stand dabei konkret die Strategie für die 2024 anstehenden nationalen Wahlen. Während die Modi-Partei eine dritte Legislaturperiode anstrebt, um den Umbau des Staates nach ihrer Ideologie fortzusetzen, will die zuletzt deutlich geschwächte CPI in einem neuen Bündnis linker und liberaler Oppositionskräfte eine gewichtige Rolle spielen.

Von Niederlage zu Niederlage – so lässt sich nämlich die jüngere Wahlgeschichte der einst so einflussreichen Linksfront beschreiben, die aus der CPI, ihrer größeren »Schwester« CPI (Marxist) und kleineren Partnern wie All India Forward Bloc (AIFB), Revolutionärer Sozialistischer Partei (RSP) oder CPI (Marxist-Leninist) besteht. Der Niedergang begann 2011 mit dem Verlust der wichtigsten »roten Bastion« Westbengalen, wo die Linke 34 Jahre am Stück die Regionalregierung gestellt hatte – ein bis heute in der indischen Politik ungefährdet bestehender Rekord. Auch auf nationaler Ebene gingen die linken Stimmenanteile beharrlich zurück, und ein weiterer schmerzlicher Verlust war 2018 Tripura im Nordosten. Dort hatten die Linken 25 Jahre regiert. Die letzte verbliebene Hochburg ist das südindische Kerala, wo die Kommunisten Ende der 50er Jahre erstmals an die Macht kamen. Hier kämpft die Linksfront seit Jahrzehnten mit dem von der Kongresspartei (INC) geführten Bündnis um die Regierung, was sich in fast schon regelmäßig zu nennenden Machtwechseln ausdrückt.

Den Anschluss habe Indiens Linke allerdings nicht verloren, stellte Raja beim Parteitag klar. Ein mehrere Kilometer langer »roter Marsch« durch das südindische Vijayawada zum Auftakt am vergangenen Freitag sollte diesen Anspruch kämpferisch unterstreichen. Führende Vertreter der linken Bündnispartner hatten sich als Gäste eingefunden, dazu Abgesandte von insgesamt 17 kommunistischen Parteien aus dem Ausland, wie die Hindustan Times schrieb. Vijayawada, die Millionenstadt der Region, war in den 40er Jahren ein Schwerpunkt der kommunistischen Agitation gewesen und noch um die Jahrtausendwende links regiert. Für die kommenden Jahre gab der Generalsekretär zum Abschluss des Parteitags die ambitionierte Zielmarke aus, bis zum 100jährigen Bestehen der 1925 gegründeten CPI die Mitgliederzahl von derzeit 650.000 auf über eine Million zu erhöhen.