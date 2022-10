Post lässt Briefe liegen

Ralph Lueger/IMAGO Bei der Post arbeitet man bereits seit Jahren konsequent am gewinnorientierten Stellenabbau

Weil Briefe nicht oder spät zugestellt werden, häufen sich Beschwerden bei der Post. In diesem Jahr habe die Bundesnetzagentur bereits 20.421 davon erhalten, allein im dritten Quartal knapp 11.500, meldete Bild am Mittwoch. Im Jahr 2021 habe es dagegen insgesamt rund 5.000 Beschwerden weniger gegeben. 2016 hatte die Behörde rund 4.000 Beanstandungen erhalten.

Ein Sprecher der Deutsche Post DHL Group hatte gegenüber Springers Boulevardblatt Probleme bei der Briefzustellung eingeräumt. Der ehemalige Staatskonzern stelle demnach aufgrund steigender Coronafallzahlen in der Belegschaft in manchen Regionen nur noch »jeden zweiten Werktag« Briefe an Haushalte zu.

Zusätzlich rechnet die Post laut einer Mitteilung vom Mittwoch mit einem »signifikanten Anstieg der Paket- und warentragenden Briefsendungen«. Für November und Dezember wird demnach ein Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent erwartet. Für das Weihnachtsgeschäft suche man daher mehr als 10.000 Aushilfskräfte für die kommenden Monate.

Personalnotstand und Zustellpro­bleme dürften allerdings nicht allein auf Coronainfektionen und Weihnachtsgeschäft zurückzuführen sein. Denn in der Bonner Konzernzentrale arbeitet man bereits seit Jahren konsequent und gewinnorientiert am Stellenabbau. Mit »Verbundzustellungen« von Briefen und Paketen will der Konzern schrittweise Personal überflüssig machen. Bis 2025 soll die Umstellung in 70 Prozent der Zustellbezirke erfolgt sein. Für die verbliebene Belegschaft bedeutet das Arbeitsverdichtung und höhere Belastung.

Das zahlt sich für den Konzern mit barer Münze aus. Erst vergangene Woche hatte die Post DHL Group mitgeteilt, man habe das Betriebsergebnis im dritten Quartal 2022 um 15 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro steigern können. Da es bis dahin bereits auf rund 6,5 Milliarden Euro gewachsen sei, werde die bisher gültige Jahresprognose von circa acht Milliarden Euro übertroffen. Beschwerden werden also weiter eintrudeln. Fakt am Rande: Die Zahl der Schlichtungsanträge bei Streitigkeiten mit der Post hat sich seit 2016 verzehnfacht.