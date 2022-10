Kiew startet Offensive

picture alliance / AA | Metin Aktas Aufmarsch am Dnipro: Kiew setzte am Mittwoch Truppen in Bewegung

Am Mittwoch mittag begann offenbar eine größere Operation der ukrainischen Armee zur Rückeroberung des Gebiets Cherson von Russland. Der Vizechef der Chersoner Verwaltung, Kirill Stremussow, schrieb auf seinem Telegram-Kanal, die Ukrainer seien in Richtung der Orte Nowaja Kamenka und Berislaw in die Offensive gegangen, bislang seien aber alle Angriffe abgewehrt worden. Von Kiewer Seite gab es zunächst keine Angaben. Der russische Präsident Wladimir Putin verhängte am frühen Nachmittag über die nach Russland eingegliederten Gebiete Lugansk, Donezk, Cherson und Saporischschja ab Donnerstag null Uhr das Kriegsrecht.

Chersons russischer Verwaltungschef Wladimir Saldo hatte bereits am Dienstag abend die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. In den nächsten sechs Tagen sollten rund 50.000 bis 60.000 Menschen an das Ostufer des Flusses Dnipro oder nach Russland gebracht werden. Er erklärte, in den kommenden sieben Tagen sei der Zutritt zu der Region für Zivilisten verboten. In den vergangenen zwei Tagen hätten bereits mehr als 5.000 Menschen Cherson verlassen. Russische Medien zeigten Bilder, wie Menschen mit Fähren über den Fluss gebracht wurden. Die Verwaltung selbst begann, sich nach eigenen Angaben vollständig zurückzuziehen. Saldo sagte dem russischen Sender Rossija 24: »Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien an das linke Flussufer (des Dnipro) verlegt«. Die russische Armee werde aber in der Stadt gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen ›bis zum Tod‹«.

Kiew behauptete, es handele sich dabei um russische Propaganda. Andrij Jermak, Chef des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb auf Telegram: »Die Russen versuchen, die Menschen in Cherson mit falschen Newslettern in Angst und Schrecken zu versetzen, wonach unsere Armee die Stadt beschießt, und sie bereiten auch eine Propagandashow mit den Evakuierungen vor.«

Der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Region Sergej Surowikin erklärte dagegen bei ­Rossija 24, die Situation könne als »insgesamt angespannt« bezeichnet werden: »Der Feind greift gezielt Infrastruktur und Wohngebäude an.« Durch Artillerietreffer seien die Übergänge über den Fluss Dnipro unpassierbar gemacht, was die Versorgung erschwere. Der General betonte: »Wir werden bedacht und rechtzeitig handeln und schließen auch schwierige Entscheidungen nicht aus.« Dies wurde von russischen Kommentatoren als Hinweis auf einen möglichen Rückzug verstanden. Surowikin, der auch Chef der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte ist, bezifferte die Zahl der Einsätze unbemannter Flugzeuge gegen die Ukraine auf mehr als 8.000. Dabei seien mehr als 600 Ziele der ukrainischen Armee von Kampfdrohnen zerstört worden.

Russland meldete am Mittwoch, ein ukrainischer Versuch, das AKW Saporischschja zu erobern, sei abgewehrt worden. Außerdem seien weitere Luftangriffe auf militärische Ziele und Energieanlagen geflogen worden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bezeichnete die Attacken vor dem EU-Parlament als »Kriegsverbrechen«. SPD-Kochef Lars Klingbeil erklärte auf dem Portal Web.de News, bei der Unterstützung für die Ukraine gehe es darum, deren Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen und ihre Verhandlungsposition zu stärken. Er sei der »festen Überzeugung, dass dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern irgendwann am Verhandlungstisch entschieden wird.«