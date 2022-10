Theater im Gericht

Am Anfang standen Verfahren vor dem Frankfurter Oberlandesgericht, die weit über die Grenzen der Stadt Beachtung fanden: der Prozess gegen den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffizier Franco A. An diesem Donnerstag feiert in Frankfurt am Main das Theaterstück »Werwolfkommandos« der Regisseurin und Autorin Marie Schwesinger im Theater »Landungsbrücken« Premiere, in dem es um die szenische Aufarbeitung der Prozesse geht. Dabei geht es nach Angaben der Autorin auch um das Verbindende und das Trennende von Theater und Gericht. (dpa/jW)