Wieder nur Maskerade

Arne Dedert/dpa Die Deutsche-Bank-Tochter DWS sticht im Zusammenhang mit als »grün« gelabelten Kapitalanlagen erneut heraus

Wem der Kaffee im Recyclingbecher, Mülltrennung und Einkaufen im Bioladen noch nicht genug Klimarettung war, dem dürfte bei nachhaltigen Kapitalanlagen das Herz aufgehen. Besser kann es nicht laufen: Am ökologischen Fußabdruck Geld verdienen, mit Investitionen am »grünen Finanzmarkt« die Klimakatastrophe aufhalten. Zu schön, um wahr zu sein. Denn die vier größten, in der Bundesrepublik aktiven Investmentgesellschaften pumpen trotz aller Bekenntnisse zum Klimaschutz insgesamt 13 Milliarden Euro in die fossile Energiewirtschaft, monieren Umweltschutzorganisationen.

Greenpeace, Reclaim Finance und Urgewald entlarvten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie die grünen Finanzversprechen. Die Organisationen gingen mit den Anlagestrategien der Allianz Global Investors, Deka Investment, der Deutsche-Bank-Tochter DWS sowie Union Investment ins Gericht und überprüften sie hinsichtlich ihres Umgangs mit Unternehmen im »expandierenden Kohle-, Öl- und Gasgeschäft«. Das erwartbare Ergebnis: Die Anlagen der Investoren sehen alles andere als grün aus.

Allen vier Unternehmen bescheinigen die Organisationen »umfängliches Greenwashing«. Zwischen Bekenntnissen zum Klimaschutz und dem tatsächlichen Umgang mit »besonders schädlichen, expandierenden fossilen Unternehmen« bestehe demnach eine »erhebliche Diskrepanz«. Obgleich sich die vier Finanzunternehmen zum Erreichen des Pariser 1,5 Grad-Klimaziels bekennen, hätten sie keine Strategie zur Beschränkung ihrer Investitionen in die Geschäfte der expandierenden Umweltverpester.

Als Teil des Netzwerks »Net Zero Asset Managers« (NZAM) bekennen sich die vier angeprangerten Vermögensverwalter zum Klimaschutz. Auf der Webseite von NZAM heißt es, man habe sich dem Ziel verschrieben, Treibhausgasemissionen »bis 2050 oder früher« auf Null zu reduzieren, angeblich will die Initiative »die Vermögensverwaltungsbranche dazu bewegen, sich dem Ziel von Netto-Null-Emissionen zu verpflichten« und Investitionen unterstützen, die »auf das Erreichen dieses Ziels ausgerichtet sind«.

Doch außer einem Etikett bleibt an der Initiative der vier Investmentgesellschaften nicht viel Klimaschutz hängen. Hätten Allianz Global Invest, Deka und Union Investment nur moderate allgemeine Beschränkungen für Investitionen in Kohleunternehmen eingeführt, so ließen sich bei der DWS gar »keine allgemeingültigen Auflagen« finden, kritisieren die Organisationen. Das Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen der »sechs europäischen Majors« (gemeint sind die Energieunternehmen Total Energies, Equinor, Shell, BP, Eni und Repsol) werde »ad hoc« getroffen und folge keinen formalen Richtlinien, stellt der Report fest.

Die DWS sticht in diesem Zusammenhang erneut hervor. Bereits Anfang Juni hatten Ermittler eine Razzia wegen des Verdachts auf »Greenwashing«, respektive Anlagebetrug bei der DWS durchgeführt. Im Vergleich »der vier größten deutschen Asset Manager« ist die DWS mit 7,8 Milliarden Euro an Aktien- und Anlagebesitz »der mit Abstand größte Investor in klimaschädliche fossile Energieunternehmen«. Union Investment folgt mit zwei Milliarden Euro, die Allianz mit 1,7 Milliarden Euro und Deka Investments mit 1,5 Milliarden Euro.

Einen Ausstieg aus klimaschädlichen Unternehmen verlangen Greenpeace, Urgewald und Reclaim Finance zusammenfassend von den Investmentgesellschaften. Sie sollten verbindliche Pläne fürs Divestment aus klimaschädlichen Unternehmen vorlegen. Gleichzeitig brauche es eine »klare und glaubwürdige Strategie für das Engagement gegenüber den verbleibenden fossilen Energieunternehmen«. Ob eine Klimastrategie an den Finanzmärkten die Welt vor der Klimakatastrophe retten kann, bleibt zweifelhaft.