»Rot-Grün-Rot« mauert

Florian Boillot Lehrerinnen und Lehrer demonstrierten am Dienstag für kleinere Klassen

Mit dem fünften Warnstreik hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag nur wenige Tage nach der letzten Arbeitsniederlegung ihre Kampfbereitschaft unter Beweis gestellt und den Druck auf den Berliner Senat erhöht. Das ist bitter nötig, denn unter der Dumpingpolitik der hauptstädtischen Stadtregierung leiden Lehrende und Lernende gleichermaßen.

Gefordert werden ein Tarifvertrag, mehr Lehrkräfteausbildung und kleinere Klassen. Nichts Besonderes, hatten doch sowohl Grüne als auch Linke in ihren jeweiligen Wahlprogrammen schon in Aussicht gestellt, die Situation verbessern zu wollen. Von besseren Arbeitsbedingungen war die Rede, und einer Anhebung der Löhne. Die Linke hatte unter anderem die Idee lanciert, eine »Vertretungsreserve« aufzubauen, damit die »Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte reduziert« werden kann.

Doch seit der »rot-grün-rote« Senat in Amt und Würden ist, wird gemauert. Gesprächsangebote der Gewerkschaft werden mit Verweis auf die vermeintlich notwendige Zustimmung der Tarifgemeinschaft der Länder ausgeschlagen. Die Stadtpolitik setzt weiter auf Kahlschlag. Statt mehr Lehrkräften gibt es größere Klassen, statt anständig ausgebildeter Pädagogen möglichst billige Quereinsteiger und Freelancer. Da sind die Streikaktivitäten der GEW natürlich unbequem.

Wie dringend die untragbaren Zustände an Berlins Schulen angegangen werden müssen, hatte erst am Montag einmal mehr auch der IQB-Bildungstrend gezeigt, der im Auftrag der Kultusministerkonferenz erarbeitet worden war. Demnach nehmen die Mathe- und Deutschkompetenzen der Viertklässler bundesweit insgesamt in den vergangenen zehn Jahren immer weiter ab. Es zeigt sich aber auch, dass Berlins Schüler im Vergleich zu jenen aus anderen Ländern auch innerhalb Deutschlands zunehmend den Anschluss verlieren.

Bundesweit schaffen bei der Rechtschreibung nur noch 44 Prozent den Regelstandard, 30 Prozent erfüllen nicht einmal die Mindestanforderungen. In Mathe erreichen noch 55 Prozent den Regelstandard – vor zehn Jahren waren es noch 68 Prozent –, während 22 Prozent an den Mindestanforderungen scheitern. Die Schüler der Hauptstadt liegen in diesen Kategorien durchschnittlich acht Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. Gegenüber dem führenden Bayern beträgt der Rückstand bereits ein ganzes Schuljahr.

Es geht bei den Lehrkräftestreiks also um deutlich mehr als die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen an Berlins Schulen. Es geht auch um die Zukunft von Berlins Kindern. Es kann nicht akzeptiert werden, dass sich der Senat weiter seiner Verantwortung für Beschäftigte und den Nachwuchs entzieht und die beteiligten Parteien ihre Wahlversprechen brechen. Der Druck muss im Interesse von Lehrenden und Lernenden erhöht werden. »Wenn der Senat nicht einlenkt, werden wir weiterstreiken«, heiß es am Dienstag bei der GEW. Gut so!